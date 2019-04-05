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13:33 (мск), источник: Inc.Russia

Путин одобрил включение шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс

За уклонение от их уплаты предпринимателям грозит уголовная ответственность. Однако перед введением закона в силу предусмотрен переходный период.

Источник: AP 2019

1 апреля Министерство финансов опубликовало новую версию закона о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс. Это следующие платежи:

  • платы с грузовиков массой свыше 12 т (система «Платон»),
  • отчисления операторов сети связи общего пользования,
  • курортный (гостиничный) сбор,
  • экологический сбор,
  • утилизационный сбор,
  • платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Экологический сбор и платы за негативное воздействие на окружающую среду намерены объединить. В результате в России может появиться пять новых налогов.

В марте Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России» попросили Путина не вносить неналоговые платежи в НК. По мнению бизнеса, одобрение законопроекта приведет к росту фискальной нагрузки.

Руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев рассказал Inc., что инициатива Минфина позволит контролирующим органам применять все доступные инструменты по отношению к бизнесу — вплоть до уголовного преследования. Более благоприятным вариантом было бы не включение платежей в НК, а создание отдельного закона, который регулировал бы процесс их сбора, считает эксперт.

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На съезде РСПП Путин попросил главу Минфина Антона Силуанова «не спешить» с вопросом о новых налогах. Однако 4 апреля было опубликовано поручение, в котором президент по сути одобрил позицию Минфина. В то же время Путин поручил предусмотреть переходный период, в течение которого бизнес не будет привлекаться за неуплату новых налогов к уголовной ответственности.

26 марта на расширенной коллегии Министерства финансов премьер-министр Дмитрий Медведев заверил, что включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки.

Минфин запланировал вступление закона в силу в 2021 году. До 1 декабря правительство должно представить Путину доклад о новых налогах и переходном периоде.

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