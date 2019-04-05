Путин одобрил включение шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс
За уклонение от их уплаты предпринимателям грозит уголовная ответственность. Однако перед введением закона в силу предусмотрен переходный период.
За уклонение от их уплаты предпринимателям грозит уголовная ответственность. Однако перед введением закона в силу предусмотрен переходный период.
1 апреля Министерство финансов опубликовало новую версию закона о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс. Это следующие платежи:
Экологический сбор и платы за негативное воздействие на окружающую среду намерены объединить. В результате в России может появиться пять новых налогов.
В марте Российский союз промышленников и предпринимателей,
Руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев рассказал Inc., что инициатива Минфина позволит контролирующим органам применять все доступные инструменты по отношению к бизнесу — вплоть до уголовного преследования. Более благоприятным вариантом было бы не включение платежей в НК, а создание отдельного закона, который регулировал бы процесс их сбора, считает эксперт.
На съезде РСПП Путин попросил главу Минфина Антона Силуанова «не спешить» с вопросом о новых налогах. Однако 4 апреля было опубликовано поручение, в котором президент по сути одобрил позицию Минфина. В то же время Путин поручил предусмотреть переходный период, в течение которого бизнес не будет привлекаться за неуплату новых налогов к уголовной ответственности.
26 марта на расширенной коллегии Министерства финансов
Минфин запланировал вступление закона в силу в 2021 году. До 1 декабря правительство должно представить Путину доклад о новых налогах и переходном периоде.