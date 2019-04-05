Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Новый летающий кошмар»: в США оценили оружие РФ (фото)
В Китае сделали автобус, который вмещает 250 человек (видео)
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Ирина Шейк в пиджаке на голое тело снялась в фотосессии
Как выглядит 9-комнатная квартира на острове в Москве
В России увеличились социальные пенсии Правительство России увеличило размер социальных пенсий
Российские мамы показали, чем их кормят в роддомах (50 фото)
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Подагра: первые симптомы
15 знаменитостей, которым не к лицу пластика
Предатели страны? Как легендарные чемпионы бежали из СССР
Красотки-амазонки: женская хоккейная сборная РФ
Ирина Шейк в пиджаке на голое тело снялась в фотосессии
Переодень звезду: новый стиль для 50-летней Эвелины Бледанс
Простой математический трюк поразил соцсети
30 фото, которые раньше были невозможны
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
24Дмитрий Медведев посетил офис Mail.Ru
16Выборы президента Украины
13:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Песков рассказал о желающих покинуть США американцах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опрос американского института общественного мнения об эмиграционных настроениях россиян, согласно результатам которого каждый пятый гражданин России хотел бы эмигрировать. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 5 апреля.

Источник: РИА "Новости"
Это далеко не самый высокий показатель. Например, количество американцев, которые хотят эмигрировать из Америки, гораздо больше, чем одна пятая. Гораздо больше.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
Новость
Великое переселение: считать ли эмиграцию изменой

По мнению Пескова, в этом процессе нет ничего необычного: «Кто-то предпочитает более подвижный образ жизни, кто-то менее подвижный образ жизни».

Cоциологическая служба Gallup, в частности, выяснила, что большинство россиян (40 процентов) хотели бы эмигрировать в Евросоюз, при этом чаще всего — в Германию (15 процентов), Испанию (5 процентов) и Францию (4 процента). Переезд в США назвали желанным 12 процентов респондентов.

В феврале Дмитрий Песков счел невысокой готовность 40 процентов молодых россиян к эмиграции, о которой сообщили в «Левада-центре». По его словам, данные опроса об эмиграционных настроениях в обществе носят достаточно абстрактный характер.

 Порошенко призвал Зеленского быть мужиком
Стал известен диагноз исчезнувшего из телеэфира ведущего НТВ
Путин одобрил введение пяти новых налогов
Путину доложили об изысканиях Росстата об условиях жизни россиян
Космическая станция «Хаябуса-2» сбросила бомбу на астероид Рюгу
Льготную ипотеку для российских семей сделали бессрочной
Диетологи определили самый вредный суп в России
Как выглядит «ледяной палец смерти», убивающий все на своем пути
Илон Маск потерял миллиард долларов за две минуты
Спорт
«Срока не избежать»: на растолстевшем Кокорине поставили крест В российском футболе почти потеряли надежду на возвращение Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые пробудут в СИЗО еще минимум полгода
Hi-Tech
Цифровые клоны: зачем российские операторы собирают досье на абонентов Они знают о нас все.
Авто
В Россию придёт очень быстрый кроссовер (3,5 секунды до 97 км/ч) Электрокар Tesla Model Y стал доступен для клиентов из России — заявку можно оставить на сайте компании «Связной»
Кино
Шестилетний сын Павла Прилучного стал актером Тимофей дебютировал в развлекательном шоу «Главная роль»
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
«Наш ребенок вряд ли выживет»: жена Болдуина сообщила, что беременна в пятый раз 35-летняя Хилария призналась, что, по словам врачей, у нее может случиться выкидыш
Леди
Переодень звезду: новый стиль для 50-летней Эвелины Бледанс У Эвелины Бледанс сегодня юбилей — нет, ей не 35 и не 40, как ты могла подумать, а 50!
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь