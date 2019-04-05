Песков рассказал о желающих покинуть США американцах

Это далеко не самый высокий показатель. Например, количество американцев, которые хотят эмигрировать из Америки, гораздо больше, чем одна пятая. Гораздо больше.
По мнению Пескова, в этом процессе нет ничего необычного: «Кто-то предпочитает более подвижный образ жизни,
Cоциологическая служба Gallup, в частности, выяснила, что большинство россиян (40 процентов) хотели бы эмигрировать в Евросоюз, при этом чаще всего — в Германию (15 процентов), Испанию (5 процентов) и Францию (4 процента). Переезд в США назвали желанным 12 процентов респондентов.
В феврале Дмитрий Песков счел невысокой готовность 40 процентов молодых россиян к эмиграции, о которой сообщили в «Левада-центре». По его словам, данные опроса об эмиграционных настроениях в обществе носят достаточно абстрактный характер.