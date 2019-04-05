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15:00 (мск), источник: Интерфакс

В Эквадоре опровергли намерение выдворить Ассанжа из посольства в Лондоне

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Власти Эквадора не принимали решения о выдворении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства страны в Лондоне, о котором ранее написала сама организация, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на эквадорские источники.

Источник: AP 2019

По данным одного из собеседников агентства, о том, что решение о выдворении Ассанджа не принято, заявил президент Эквадора Ленин Морено.

Министерство иностранных дел Эквадора в свою очередь отметило, что оно «не комментирует слухи, теории или домыслы, у которых нет документального подтверждения».

После сообщения WikiLeaks о возможном скором выдворении Ассанжа возле посольства Эквадора в Лондоне стали собираться журналисты, также туда прибыла небольшая группа протестующих. К посольству пригнали грузовик с плакатом в поддержку Ассанжа, но позднее полиция попросила его убрать.

Ранее WikiLeaks сообщила со ссылкой на высокопоставленный источник в Эквадоре, что Ассанж в течение нескольких дней или даже часов будет выдворен​ из посольства Эквадора в Лондоне, где он находится почти семь лет. В качестве предлога для выдворения Эквадор будет использовать офшорный скандал INA Papers, заявили в WikiLeaks.

Данные об офшоре грозят импичментом президенту Эквадора

Пакет документов INA Papers был обнародован в феврале. Утверждается, что там прослеживаются операции компании INA Investment — офшора, созданного братом президента Ленина Морено. Отмечается, что эта утечка стала причиной расследования в Конгрессе Эквадора, и президенту Морено теперь может грозить импичмент.

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Согласно сообщению WikiLeaks, адвокат Ассанжа на этой неделе опроверг причастность своего клиента к публикации документов.

За несколько дней до публикации WikiLeaks Морено в эфире эквадорского радио заявил, что Ассанж неоднократно нарушал условия проживания в посольстве Эквадора. По условиям Ассанж «не может лгать или взламывать частные счета или личные телефоны», а также не может «вмешиваться в политику стран», заявил Морено. Также президент Эквадора заявил, что в интернете появляются его личные фотографии, но не стал напрямую обвинять WikiLeaks в причастности к этому.

Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть его территорию, поскольку будет сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

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