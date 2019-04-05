Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Новый летающий кошмар»: в США оценили оружие РФ (фото)
Горящие Hyundai и Kia: все оказалось очень серьезно
Российские мамы показали, чем их кормят в роддомах (50 фото)
Зеленский рассказал, о чем хочет спросить Путина
Как выглядит 9-комнатная квартира на острове в Москве
Япония готовится к новой эпохе Новая эра в истории Японии получила название Рэйва
«Никаких шансов»: Зеленскому сделали предупреждение
Известен диагноз исчезнувшего с эфира ведущего НТВ
Шестилетний сын Павла Прилучного стал актером
«Умер. Кончилось кино». 20 бессмертных цитат из фильмов Данелии
Предатели страны? Как легендарные чемпионы бежали из СССР
Футболист завершил карьеру, инсценировав похищение
Стало известно о состоянии актера Виктора Сухорукова
Тимошенко ответила на предложение Зеленского
На дне океана нашли доисторическое «супершоссе»
Российский вертолет «притворился» самолетом
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
10Мир отметил День святого Патрика
12В Москве простились с Юлией Началовой
16:48 (мск), источник: РИА Новости

Ливийские военные начали бои за Триполи

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Ливии, где с 2011 года нет общепризнанного правительства — новый виток противостояния двух центров власти.

Источник: AP 2019

Командующий ливийской национальной армией Халиф Хафтар приказал начать наступление на Триполи. Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа в ответ привело в боевую готовность все воинские подразделения. РИА Новости разбиралась, что происходит в стране.

Внезапное наступление

«Сегодня мы, с божьей помощью, творим историю и ведем борьбу за наши земли с угнетателями. Как и обещали, мы отвечаем на призывы жителей Триполи. Пробил час, и пришло время, чтобы наконец вступить в столицу», — обратился Хафтар к подконтрольной ему ливийской национальной армии.

Спустя несколько часов пришли сообщения о первых столкновениях. По данным агентства Reuters, ливийская национальная армия, движущаяся с юга, уже достигла районов Аль-Хейре и Гарьян в восьмидесяти километрах от Триполи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обороняющие столицу армейские подразделения правительства национального согласия сохраняют лояльность своему главе Фаизу Сараджу и строго выполняют его приказы. Но сам Сарадж пока не комментировал происходящее. Выступил министр внутренних дел Триполи Фатхи Башага, предупредивший о тяжелых последствиях в случае обострения ситуации.

«Кровь прольют обе стороны, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет», — заявил он.

Источник: РИА "Новости"

Одна страна — два правителя

В Ливии несколько лет сохраняется двоевластие. Восток страны контролирует влиятельный генерал Хафтар, а столицу и западные районы — глава правительства национального согласия Сарадж. Мировое сообщество призывает стороны к перемирию, но те отказываются искать компромиссы.

Новость
СМИ: ЧВК Вагнера в Ливии помогает генералу, которого Каддафи называл сыном

Международные конференции во Франции и Италии, организованные для урегулирования конфликта, не дали существенных результатов. Часть европейских стран поддерживает генерала Хафтара, полагая, что военному легче объединить страну. Другие отдают предпочтение правительству Сараджа, считая его законным представителем власти. Россия пытается вести диалог и с Хафтаром, и с Сараджем.

В середине апреля должна была состояться общенациональная конференция по поиску политического выхода из кризиса с участием представителей всех политических сил.

Ожидалось, что стороны конфликта определятся с датой президентских выборов, ранее запланированных на эту весну. Сторонники Сараджа утверждают, что внезапное наступление Хафтара предпринято для того, чтобы сорвать конференции и выборы.

Источник: AP 2019

Реакция в мире

С резкой критикой происходящего в Ливии выступил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, который накануне находился там, чтобы обсудить подготовку к переговорам.

«У ливийского кризиса нет военного решения. Мы продолжаем прилагать усилия, чтобы остановить эскалацию во всех ее видах и формах, чтобы двигаться к политическому урегулированию», — подчеркнул он, потребовав от стороны прекратить эскалацию конфликта.

Великобритания запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Закрытые консультации члены Совбеза проведут сегодня днем.

«Спецпредставитель по Ливии Гассан Саламе расскажет о ситуации в стране», — говорится в сообщении постоянного представительства Великобритании в ООН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле выступают за предотвращения кровопролития и призывают стороны к диалогу.

Комментируя действия фельдмаршала Халифы Хафтара, Песков заявил, что «Москва в этом не участвует никак».

Озабоченность по поводу разворачивающихся в Ливии боестолкновений выразили власти в Германии и Италии.

Халифа Хафтар на международной конференции по Ливии в Париже. 29 мая 2018 | Источник: Reuters

Мятежный Хафтар сыграл против себя

Эксперты не ожидали наступления Хафтара до национальной конференции по примирению сторон. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов.

Новость
Bloomberg узнал о письме сына Каддафи Путину с просьбой о политической поддержке

«На конференции могла быть закреплена как минимум сделка, которая бы легализировала Хафтара. Не исключалась возможность назначить его министром обороны. Притом он сохранил бы должность председателя президентского совета. Звучали мнения, что представитель мятежного генерала мог бы даже возглавить новое правительство национального единства. Но наступление показало, что ему важнее установить в стране военную диктатуру. Видимо, для него неприемлемо, чтобы контролируемые им войска подчинялись военным структурам. Больше всего он опасался, что какие-либо договоренности на конференции или после выборов лишат его власти и влияния. Вот он и пошел ва-банк», — считает Семенов.

Возможно, Хафтар пытается таким образом продавить для себя более выгодные условия. Однако генерал только ослабил свои позиции, полагает эксперт.

«Он всех настроил против себя. Даже военные группировки западной Ливии, среди которых не было единства, внезапно объединились», — отмечает Семенов. По некоторым данным, они уже нанесли первые поражения колонне мятежников.

Ливийские эксперты говорят, что Хафтар решил сложить все яйца в одну корзину. Варианта теперь два: либо он возьмет Триполи, либо окончательно лишится политического будущего. Как минимум того будущего, которое позволило бы ему стать легитимным игроком, заключает собеседник РИА Новости.

Источник: Reuters
Справка
Что известно о наступлении мятежного маршала на столицу Ливии

Халифа Хафтар попросил помощи у России и двинул войска на Триполи.

Кремль: единственный выход из кризиса в Ливии — мирное урегулирование
Во время загрузки произошла ошибка.
15:42 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы В Ливии началась новая война
 Захарова 'отправила' Омеляна на танке штурмовать американскую Москву
Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Путин одобрил введение новых налогов
Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту
Космическая станция «Хаябуса-2» сбросила бомбу на астероид Рюгу
Российские миллионеры отказались доверить банкам свои деньги
Российская семья случайно выкинула на помойку миллионы рублей
Диетологи определили самый вредный суп в России
Школьник принес на урок арбуз и стал разрезать его перед классом
Спорт
«Срока не избежать»: на растолстевшем Кокорине поставили крест В российском футболе почти потеряли надежду на возвращение Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые пробудут в СИЗО еще минимум полгода
Hi-Tech
Цифровые клоны: зачем российские операторы собирают досье на абонентов Они знают о нас все.
Авто
«Паутина» — новый способ «наказать» за неправильную парковку В Барнауле орудует «человек-паук», который оборачивает стрейч-плёнкой автомобили, которые припаркованы не по Правилам
Кино
Шестилетний сын Павла Прилучного стал актером Тимофей дебютировал в развлекательном шоу «Главная роль»
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
«Наш ребенок вряд ли выживет»: жена Болдуина сообщила, что беременна в пятый раз 35-летняя Хилария призналась, что, по словам врачей, у нее может случиться выкидыш
Леди
Переодень звезду: новый стиль для 50-летней Эвелины Бледанс У Эвелины Бледанс сегодня юбилей — нет, ей не 35 и не 40, как ты могла подумать, а 50!
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь