Chosun Ilbo: КНДР строит подлодку, способную нести баллистические ракеты

«Мы также обнаружили плавучий док, развернутый у Синпо, по-видимому, для испытания ракеты», — приводит издание слова источника. Отмечаются, что снимки также показывают, что оборудование в Синпхо находится в хорошем состоянии, и плавучий док, который ранее был пришвартован у причала, теперь держится на плаву у берега. «Это говорит о том, что Север продолжал строить новую подводную лодку и испытывать баллистические ракеты», — уверен собеседник портала.
Водоизмещение новой подводной лодки может составлять около 3 тыс. тонн, то есть она может быть способна нести три-четыре баллистические ракеты.
По данным портала, субмарина нового образца, вооруженная ракетой Пуккыксон-3, в случае выхода за пределы Японского моря в Тихий океан сможет нанести удар по Гуаму или Гавайям.
В 2016 году портал 38 North также сообщал о возможной разработке подводной лодки КНДР. На тот момент ее предполагаемые размеры превышали размеры самой крупной на тот момент модели субмарин на вооружении КНДР.