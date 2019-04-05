Источник: проправительственные силы остановили наступление на Триполи

По его словам, бойцы Хафтара продвинулись на западном направлении, в частности, заняли город Гарьян, а затем закрепились в районе КПП в 27 километрах от Триполи.
«Однако минувшей ночью прибывшие из Триполи и Эз-Завии силы объединились и взяли их в окружение», — сказал собеседник агентства.
Он рассказал, что 150 человек из формирований Хафтара попали в плен, также захвачено около 60 автомобилей.
«Ситуация на дороге, идущей вдоль побережья, стабильная, она открыта», — уточнил источник. Он добавил, что недавно там побывал глава правительства, заседающего в Триполи.
Источник также сообщил, что район Джанзур, который ведет в столицу Триполи, также находится под контролем сил, подчиняющихся правительству нацсогласия. «Силы ливийской армии, прибывшие с Востока, находятся за Эз-Завией в районе Сабрата и Сурман на западе, а на юге — у горного района Гарьян», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в самом Триполи сохраняется спокойная ситуация.
Ранее официальный представитель Ахмед аль-Мисмари сообщил, что ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара ведет наступление на столицу страны Триполи сразу по нескольким направлениям, однако в саму столицу войска Хафтара еще не вошли. Он также заявил, что пока не может назвать дату окончания операции, «учитывая условия, в которых проходит операция», но подтвердил, что она продолжится вплоть до выполнения всех поставленных задач.
В минувший четверг командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов». СМИ сообщили, что подразделения ливийской армии установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. В свою очередь глава правительства нацсогласия в Триполи Файез Саррадж отдал приказ применить силу в случае необходимости после сообщений о том, что ливийская национальная армия (ЛНА) установила контроль над городами к югу и западу от Триполи.
После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. В стране царит двоевластие.
На востоке заседает избранный парламент, а в Триполи, на западе, правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
Власти восточной части действуют независимо от Триполи и сотрудничают с командующим Ливийской национальной армией маршалом Хафтаром, ведущим затяжную войну с боевиками.
ООН предлагает весной 2019 года провести в стране всеобщие выборы, по результатам которых должны быть сформированы легитимные и общепризнанные органы власти.