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17:07 (мск), источник: ТАСС

Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту

ЖЕНЕВА, 5 апреля. /ТАСС/. Россия имела основания для введения ограничений на украинский грузовой транзит через российскую территорию. К такому выводу пришла третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО), рассмотревшая жалобу Киева на принятые в 2016 году Москвой специальные меры. Об этом говорится в опубликованном решении третейской группы ВТО.

Источник: Reuters

«Панель арбитров пришла к выводу, что, на основании фактических обстоятельств этого спора, как они представлены сторонами, Россия выполнила требования, сославшись на статью ХХI в отношении данных мер, и, таким образом, запрет на транзит и ограничения покрываются статьей ХХI», — отмечается в решении.

Такое решение добавляет веса аргументам России в споре с США по пошлинам на сталь и алюминий, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, слова которого приводит пресс-служба министерства.

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«В прошлом году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, и теперь американские власти пытаются объяснить этот шаг именно необходимостью защиты национальной безопасности. Принятое решение делает наши аргументы в споре с США более весомыми. Наша победа в ВТО, таким образом, имеет системное значение для развития организации и должна стать одним из элементов планирующейся реформы», — сказал министр.

Россия ввела ограничения на транзит украинских грузов в Казахстан и Киргизию в 2016 году. С 1 января 2016 года вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) Украины и ЕС. В сложившихся обстоятельствах Россия, как заявил МИД РФ, была вынуждена принять меры, нивелирующие возникающие для ее экономики риски и приостановила в отношении Украины действие договора о зоне свободной торговли. Украина в феврале 2017 года попросила ВТО создать третейскую группу для рассмотрения ее жалобы на Россию. В свою очередь, РФ мотивировала свои действия нормой Генерального соглашения о тарифах и торговле (статья ХХI), которая допускает введение защитных мер в случае угрозы национальной безопасности.

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