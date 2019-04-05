Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту

«Панель арбитров пришла к выводу, что, на основании фактических обстоятельств этого спора, как они представлены сторонами, Россия выполнила требования, сославшись на статью ХХI в отношении данных мер, и, таким образом, запрет на транзит и ограничения покрываются статьей ХХI», — отмечается в решении.
Такое решение добавляет веса аргументам России в споре с США по пошлинам на сталь и алюминий, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, слова которого приводит пресс-служба министерства.
«В прошлом году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, и теперь американские власти пытаются объяснить этот шаг именно необходимостью защиты национальной безопасности. Принятое решение делает наши аргументы в споре с США более весомыми. Наша победа в ВТО, таким образом, имеет системное значение для развития организации и должна стать одним из элементов планирующейся реформы», — сказал министр.
Россия ввела ограничения на транзит украинских грузов в Казахстан и Киргизию в 2016 году. С 1 января 2016 года вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) Украины и ЕС. В сложившихся обстоятельствах Россия, как заявил МИД РФ, была вынуждена принять меры, нивелирующие возникающие для ее экономики риски и приостановила в отношении Украины действие договора о зоне свободной торговли. Украина в феврале 2017 года попросила ВТО создать третейскую группу для рассмотрения ее жалобы на Россию. В свою очередь, РФ мотивировала свои действия нормой Генерального соглашения о тарифах и торговле (статья ХХI), которая допускает введение защитных мер в случае угрозы национальной безопасности.