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00:13 (мск), источник: Известия

Абхазия ввела смертную казнь за распространение наркотиков

Парламент Абхазии принял законопроект, предусматривающий наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни за распространение наркотиков. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе Народного собрания республики.

Соответствующие изменения будут внесены в Уголовный кодекс страны.

«Депутаты на очередном заседании, прошедшем 4 апреля, в окончательном чтении единогласно приняли законопроект, ужесточающий меру наказания за незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что помимо увеличения штрафов и уже перечисленных мер осужденные не будут подлежать помилованию.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

С 1993 года в Абхазии действовал мораторий на смертную казнь.

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