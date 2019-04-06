Абхазия ввела смертную казнь за распространение наркотиков
Парламент Абхазии принял законопроект, предусматривающий наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни за распространение наркотиков. Об этом 5 апреля сообщили в
Парламент Абхазии принял законопроект, предусматривающий наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни за распространение наркотиков. Об этом 5 апреля сообщили в
Соответствующие изменения будут внесены в Уголовный кодекс страны.
«Депутаты на очередном заседании, прошедшем 4 апреля, в окончательном чтении единогласно приняли законопроект, ужесточающий меру наказания за незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере», — приводит сообщение
Уточняется, что помимо увеличения штрафов и уже перечисленных мер осужденные не будут подлежать помилованию.
Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
С 1993 года в Абхазии действовал мораторий на смертную казнь.