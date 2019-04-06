Спутники-шпионы США неоднократно сближались с космическими аппаратами РФ и Китая
Американские военные
Американские военные
В настоящее время на геостационарную космическую орбиту (круговая орбита высотой около 36 тыс. км) выведены четыре американских спутника GSSAP (Программа ситуационной осведомленности на геостационарной орбите).
Они запущены в период с 2014 по 2016 годы и осуществляют контроль космического пространства в интересах ВВС США.
«Хотя американские военные не предоставляют никаких публичных данных о местоположениях или маневрах спутников GSSAP, другие источники данных слежения показывают, что они очень активны», — приводит «РИА Новости» выдержку из отчета.
В том числе они в 2017 году подлетали на расстояние 10−15 км к российским гражданским аппаратам «Экспресс-АМ8», «Луч», военному «Благовесту», а годом ранее к китайскому военному аппарату TJS-1 и многим другим.
Примечательно, что нередко американские
26 января в отчете Астрокосмического научного центра сообщалось, что российские средства слежения зафиксировали массовые перемещения спутников GSSAP.