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04:57 (мск), источник: Известия

Спутники-шпионы США неоднократно сближались с космическими аппаратами РФ и Китая

Американские военные спутники-пионы GSSAP неоднократно скрытно приближались военным и гражданским космическим аппаратам России и Китая. Об этом говорится в отчете фонда Secure World Foundation.

Источник: Reuters

В настоящее время на геостационарную космическую орбиту (круговая орбита высотой около 36 тыс. км) выведены четыре американских спутника GSSAP (Программа ситуационной осведомленности на геостационарной орбите).

Они запущены в период с 2014 по 2016 годы и осуществляют контроль космического пространства в интересах ВВС США.

«Хотя американские военные не предоставляют никаких публичных данных о местоположениях или маневрах спутников GSSAP, другие источники данных слежения показывают, что они очень активны», — приводит «РИА Новости» выдержку из отчета.

В документе отмечается, что данные Сети ISON, занимающейся мониторингом космического пространства и контролируемой Российской академией наук, говорят о том, что аппараты GSSAP провели сотни маневров и многократно сближались более чем с дюжиной рабочих российских и китайских спутников на геостационарной орбите.
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В том числе они в 2017 году подлетали на расстояние 10−15 км к российским гражданским аппаратам «Экспресс-АМ8», «Луч», военному «Благовесту», а годом ранее к китайскому военному аппарату TJS-1 и многим другим.

Примечательно, что нередко американские спутники-шпионы выполняли маневры в короткие промежутки времени или, когда аппараты находились в тени Земли, что мешало отследить действия спутников GSSAP телескопами.

26 января в отчете Астрокосмического научного центра сообщалось, что российские средства слежения зафиксировали массовые перемещения спутников GSSAP.

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