СМИ: Хафтар отказался от предложения генсека ООН встретиться с Сараджем в Женеве
КАИР, 6 апреля. /ТАСС/ — Переговоры между командующим Ливийской национальной армией и главой триполийского кабмина планировалось провести в Женеве, отмечает Al Jazeera.
КАИР, 6 апреля. /ТАСС/ — Переговоры между командующим Ливийской национальной армией и главой триполийского кабмина планировалось провести в Женеве, отмечает Al Jazeera.
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отказался от предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести встречу с главой столичного правительства Фаизом Сараджем в Женеве. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Jazeera со ссылкой на дипломатические источники в Совете Безопасности (СБ) ООН.
По их словам, глава триполийского кабмина, с которым генсек провел консультации в четверг в Триполи, согласился встретиться с фельдмаршалом при условии «прекращения боевых и подстрекательских действий». «В то же время Хафтар отклонил это предложение», — отметили дипломаты.
Кроме того, телестанция указывает на то, что спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе уведомил Совбез о том, что состоявшаяся в пятницу в Бенгази встреча Гутерриша с Хафтаром была «разочаровывающей», а фельдмаршал вел себя «вызывающе».
Он также подтвердил, что остается в Ливии, чтобы «принять решение о возможности созыва» Общенациональной конференции по межливийскому диалогу под эгидой ООН, намеченному на
Ранее по итогам созванного по инициативе Великобритании и прошедшего в закрытом режиме экстренного заседания по Ливии в пятницу СБ ООН выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в этом североафриканском государстве, обратившись с призывом к Хафтару избежать вооруженного противостояния и указав на то, что «военного решения конфликта быть не может». Встреча совета продолжалась более двух часов, с докладом перед членами Совбеза по видеосвязи из Триполи выступил Саламе.
В течение пятницы Гутерриш в попытке остановить эскалацию после объявления командующим ЛНА в четверг о начале наступления на Триполи посетил вместе с Саламе город Тобрук, где встретился со спикером Палаты представителей (ПП, постоянный избранный парламент) Акилой Салехом Исой. После этого он в ставке главного командования армии в районе
Сам генсек ООН позднее написал на своей странице в сети Twitter, что покидает Ливию «с тяжелым сердцем и с чувством глубокой обеспокоенности».
Я все еще надеюсь, что можно избежать кровопролитной конфронтации в Триполи и вокруг него. ООН привержена тому, чтобы помочь найти политическое решение и, что бы ни произошло, ООН привержена тому, чтобы поддерживать ливийский народ.