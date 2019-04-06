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10:12 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Хафтар отказался от предложения генсека ООН встретиться с Сараджем в Женеве

КАИР, 6 апреля. /ТАСС/ — Переговоры между командующим Ливийской национальной армией и главой триполийского кабмина планировалось провести в Женеве, отмечает Al Jazeera.

Источник: AFP 2019

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отказался от предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести встречу с главой столичного правительства Фаизом Сараджем в Женеве. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Jazeera со ссылкой на дипломатические источники в Совете Безопасности (СБ) ООН.

По их словам, глава триполийского кабмина, с которым генсек провел консультации в четверг в Триполи, согласился встретиться с фельдмаршалом при условии «прекращения боевых и подстрекательских действий». «В то же время Хафтар отклонил это предложение», — отметили дипломаты.

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Кроме того, телестанция указывает на то, что спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе уведомил Совбез о том, что состоявшаяся в пятницу в Бенгази встреча Гутерриша с Хафтаром была «разочаровывающей», а фельдмаршал вел себя «вызывающе».

Эмиссар ООН, по утверждению Al Jazeera, выразил обеспокоенность тем, что «столкновения могут распространиться за пределы Триполи на другие части страны».

Он также подтвердил, что остается в Ливии, чтобы «принять решение о возможности созыва» Общенациональной конференции по межливийскому диалогу под эгидой ООН, намеченному на 14—16 апреля в Гадамесе.

Ранее по итогам созванного по инициативе Великобритании и прошедшего в закрытом режиме экстренного заседания по Ливии в пятницу СБ ООН выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в этом североафриканском государстве, обратившись с призывом к Хафтару избежать вооруженного противостояния и указав на то, что «военного решения конфликта быть не может». Встреча совета продолжалась более двух часов, с докладом перед членами Совбеза по видеосвязи из Триполи выступил Саламе.

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Хафтар не послушал генсека ООН

В течение пятницы Гутерриш в попытке остановить эскалацию после объявления командующим ЛНА в четверг о начале наступления на Триполи посетил вместе с Саламе город Тобрук, где встретился со спикером Палаты представителей (ПП, постоянный избранный парламент) Акилой Салехом Исой. После этого он в ставке главного командования армии в районе Эр-Раджма на востоке Бенгази провел переговоры с Хафтаром, который, как сообщалось, заявил, что «операция в Триполи продолжится до полного искоренения терроризма» и что «не будет никакого диалога» с боевиками из террористических группировок «Аль-Каида», «Исламское государство» и исламистской ассоциации «Братья-мусульмане» (все три запрещены в РФ).

Сам генсек ООН позднее написал на своей странице в сети Twitter, что покидает Ливию «с тяжелым сердцем и с чувством глубокой обеспокоенности».

Я все еще надеюсь, что можно избежать кровопролитной конфронтации в Триполи и вокруг него. ООН привержена тому, чтобы помочь найти политическое решение и, что бы ни произошло, ООН привержена тому, чтобы поддерживать ливийский народ.
Антониу Гутерриш
генеральный секретарь ООН
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Халифа Хафтар попросил помощи у России и двинул войска на Триполи.

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