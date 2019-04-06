Лавров возложил на НАТО ответственность за кризис в Ливии
Затянувшийся кризис в Ливии — следствие прямого и незаконного вмешательства НАТО в дела страны, которое привело к хаосу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Затянувшийся кризис в Ливии — следствие прямого и незаконного вмешательства НАТО в дела страны, которое привело к хаосу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«В результате эта страна погрузилась в хаос, стала источником региональной нестабильности, рассадником терроризма», — сказал Лавров в интервью египетской газете «Аль-Ахрам» перед поездкой в Каир.
Ситуация в Ливии вновь обострилась в начале апреля. Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи для смещения правительства национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, которое он считает «террористическим».
В свою очередь, в ливийской столице объявили полную боеготовность.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на
Совбез ООН поддержал генсека и заявил о намерении привлечь к ответственности виновных в эскалации конфликта.
В 2011 году США и страны Евросоюза поддержали ливийских повстанцев и содействовали госперевороту — «арабской весне», в результате которой ливийский лидер Муаммар Каддафи был убит, а по числу жертв этот конфликт стал самым крупным на Ближнем Востоке, не считая войны в Сирии.
До настоящего времени в стране продолжаются столкновения, кроме того там воцарилось двоевластие — в восточном городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а в Триполи — правительство Сарраджа, сформированное при поддержке ООН и Европы.