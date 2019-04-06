Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мгновенный ответ РФ на корабли НАТО в Черном море возмутил Запад
Горящие Hyundai и Kia: все оказалось очень серьезно
Директор Началовой рассказала, как дочь певицы справляется с потерей мамы
30-летняя возлюбленная Петросяна появилась в «Модном приговоре»
Как выглядит 9-комнатная квартира на острове в Москве
Япония готовится к новой эпохе Новая эра в истории Японии получила название Рэйва
«Никаких шансов»: Зеленскому сделали предупреждение
Известен диагноз исчезнувшего с эфира ведущего НТВ
«Да ладно?!»: звезды с нетрадиционной ориентацией
«Прекратите это»: Ахеджакова поддержала Панина
Предатели страны? Как легендарные чемпионы бежали из СССР
Футболист завершил карьеру, инсценировав похищение
32-летняя известная актриса скончалась из-за самолечения
Шутка Зеленского о Порошенко довела до слез
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
12Мир в розовом цвете
10Мир отметил День святого Патрика
07:57 (мск), источник: Известия

Лавров возложил на НАТО ответственность за кризис в Ливии

Затянувшийся кризис в Ливии — следствие прямого и незаконного вмешательства НАТО в дела страны, которое привело к хаосу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Источник: AP 2019

«В результате эта страна погрузилась в хаос, стала источником региональной нестабильности, рассадником терроризма», — сказал Лавров в интервью египетской газете «Аль-Ахрам» перед поездкой в Каир.

Читайте также
Источник: проправительственные силы остановили наступление на Триполи

Ситуация в Ливии вновь обострилась в начале апреля. Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи для смещения правительства национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, которое он считает «террористическим».

В свою очередь, в ливийской столице объявили полную боеготовность.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции в Триполи призвал стороны избегать военных столкновений.

Совбез ООН поддержал генсека и заявил о намерении привлечь к ответственности виновных в эскалации конфликта.

В 2011 году США и страны Евросоюза поддержали ливийских повстанцев и содействовали госперевороту — «арабской весне», в результате которой ливийский лидер Муаммар Каддафи был убит, а по числу жертв этот конфликт стал самым крупным на Ближнем Востоке, не считая войны в Сирии.

До настоящего времени в стране продолжаются столкновения, кроме того там воцарилось двоевластие — в восточном городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а в Триполи — правительство Сарраджа, сформированное при поддержке ООН и Европы.

Справка
Что известно о наступлении мятежного маршала на столицу Ливии

Халифа Хафтар попросил помощи у России и двинул войска на Триполи.

Следите за развитием темы В Ливии началась новая война
 Высшее мэра наказание: почему отставили русского градоначальника Риги
Синтетический эффект: что помогает расти наркобизнесу
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Умер депутат Госдумы Николай Ковалев
Пенсионный фонд Норвегии решил избавиться от госдолга России
Названы причины меньшей продолжительности жизни мужчин
Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38
Как выглядит «ледяной палец смерти», убивающий все на своем пути
Спорт
Дерби преследователей: все о матче «Спартак» — ЦСКА Анонс главного дерби весны, победитель которого продолжит борьбу за место в зоне Лиги чемпионов
Hi-Tech
Цифровые клоны: зачем российские операторы собирают досье на абонентов Они знают о нас все.
Авто
«Паутина» — новый способ «наказать» за неправильную парковку В Барнауле орудует «человек-паук», который оборачивает стрейч-плёнкой автомобили, которые припаркованы не по Правилам
Кино
Шестилетний сын Павла Прилучного стал актером Тимофей дебютировал в развлекательном шоу «Главная роль»
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
«Наш ребенок вряд ли выживет»: жена Болдуина сообщила, что беременна в пятый раз 35-летняя Хилария призналась, что, по словам врачей, у нее может случиться выкидыш
Леди
Переодень звезду: новый стиль для 50-летней Эвелины Бледанс У Эвелины Бледанс сегодня юбилей — нет, ей не 35 и не 40, как ты могла подумать, а 50!
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь