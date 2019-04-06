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13:05 (мск), источник: Daily Storm

Песков рассказал о намерении Путина развеять страхи Эстонии по безопасности

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что от встречи российского и эстонского лидеров конкретных решений ожидать не стоит.

Президент России Владимир Путин намерен в ходе встречи с эстонским лидером Керсти Кальюлайд развеять опасения Эстонии относительно ее безопасности со стороны восточного соседа. Об этом рассказал в телефонном интервью газете Postimees пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. Также он назвал одну из главных целей этой встречи.

«Президент России Владимир Путин хочет на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд развеять эстонские страхи по безопасности», — сказал Песков в интервью Postimees.

Основная цель встречи двух лидеров — «поближе познакомиться, обсудить актуальные вопросы», отметил пресс-секретарь российского президента. При этом он считает, что конкретных решений по ее итогам принято не будет.
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«Очень важно общаться друг с другом», — пояснил в интервью Песков, почему впервые за 11 лет Москва согласилась провести двустороннюю встречу президентов России и Эстонии. «У нас очень большой дефицит двустороннего диалога, особенно на высшем уровне», — добавил он.

Керсти Кальюлайд — первая женщина — президент Эстонии, вступившая на этот пост в октябре 2016 года. В ноябре 2017-го она заняла 78-е место в списке американского журнала Forbes «100 самых влиятельных женщин». Первый раз она встретилась с Путиным в ноябре 2018 года во время мероприятий, посвященных годовщине окончания Первой мировой войны.

Комментируя подготовку двусторонней встречи с российским президентом, Кальюлайд отметила, что она не имела скрытых умыслов и желания получить выгоду. Ее цель — возможность пообщаться, как это должны делать лидеры стран-соседей, и обсудить широкий спектр двусторонних и международных проблем.

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