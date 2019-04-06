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11:40 (мск), источник: ТАСС

Кремль пока не знаком с идеей Володина об участии Госдумы в формировании кабмина

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/ — Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что это новое предложение.

Источник: AP 2019

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предпочел не давать комментария относительно озвученного в субботу предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина об участии нижней палаты парламента в процессе формирования правительства.

«Это новое предложение», — сказал Песков ТАСС в ответ на вопрос о том, была ли данная инициатива, требующая внесения поправок в Конституцию, согласована с Кремлем.

В интервью, опубликованном на сайте Госдумы, Володин высказался в пользу участия Госдумы в консультациях при назначении членов правительства РФ.

При этом он отметил, что «это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию».

В настоящее время Госдума участвует в формировании кабмина лишь в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя правительства.

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