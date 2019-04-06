Кремль пока не знаком с идеей Володина об участии Госдумы в формировании кабмина
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/ —
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/ —
«Это новое предложение», — сказал Песков ТАСС в ответ на вопрос о том, была ли данная инициатива, требующая внесения поправок в Конституцию, согласована с Кремлем.
В интервью, опубликованном на сайте Госдумы, Володин высказался в пользу участия Госдумы в консультациях при назначении членов правительства РФ.
В настоящее время Госдума участвует в формировании кабмина лишь в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя правительства.