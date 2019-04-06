Володин выступил за участие Госдумы в формировании правительства
Он предложил внести соответствующие изменения в Конституцию.
Он предложил внести соответствующие изменения в Конституцию.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести поправки в Конституцию, которые позволят депутатам принимать участие в консультациях при назначении членов правительства. «Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной Думы в формировании правительства Российской Федерации», — сказал Володин в интервью, которое опубликовано на сайте Госдумы.
При этом на этапе формирования правительства отсутствуют процедуры обсуждения и консультаций кандидатов в министры, констатировал он.
Было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию.
По мнению спикера Госдумы, участие депутатов в формировании правительства «соответствовало бы принципам должного баланса властей» и «обеспечивало бы более высокий уровень ответственности» в работе министров.
Инициатива спикера Госдумы Вячеслава Володина является «новым предложением», заявил
Советник спикера Госдумы Дмитрий Бадовский пояснил, что о
Тем не менее, остается ряд вопросов, добавил Бадовский. В частности, будут ли в консультациях с президентом во вопросу формирования правительства участвовать все фракции или только фракция парламентского большинства. А также будет ли Госдума выражать свое отношение к предложенным премьером кандидатурам на должности
В конце января Володин заявил, что в Конституции сегодня отсутствует должный баланс ветвей власти и добавил, что видит возможности парламента играть ключевую роль по анализу эффективности Основного закона.
Он заявил, что его позицию разделяет председатель Конституционного суда и «многие другие специалисты».
Позже председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что сенаторы готовы рассмотреть предложения Володина о внесении изменений в Конституцию, касающиеся, в частности, баланса полномочий различных ветвей власти и парламентского контроля.
Дарья Коржова, Елена Мухаметшина
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