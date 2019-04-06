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11:43 (мск), источник: Ведомости

Володин выступил за участие Госдумы в формировании правительства

Он предложил внести соответствующие изменения в Конституцию.

Источник: РИА "Новости"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести поправки в Конституцию, которые позволят депутатам принимать участие в консультациях при назначении членов правительства. «Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной Думы в формировании правительства Российской Федерации», — сказал Володин в интервью, которое опубликовано на сайте Госдумы.

Сейчас участие депутатов в формировании правительства ограничивается только тем, что они должны дать согласие президенту на назначение премьера, отметил спикер Госдумы.

При этом на этапе формирования правительства отсутствуют процедуры обсуждения и консультаций кандидатов в министры, констатировал он.

Было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию.
Вячеслав Володин
спикер Госдумы

По мнению спикера Госдумы, участие депутатов в формировании правительства «соответствовало бы принципам должного баланса властей» и «обеспечивало бы более высокий уровень ответственности» в работе министров.

Инициатива спикера Госдумы Вячеслава Володина является «новым предложением», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это новое предложение», — сказал он «РИА Новости», отвечая на вопрос, обсуждается ли участие Госдумы в формировании правительства в Кремле.

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Советник спикера Госдумы Дмитрий Бадовский пояснил, что о какой-то серьезной корректировке режима президентской республики речь не идет. «Скорее, спикер Думы даже делает акцент на дополнительном использовании конституционных полномочий президента как арбитра, обеспечивающего согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти», — написал Бадовский в Facebоok. Вводить дополнительные механизмы формирования «правительства парламентского большинства» Володин тоже не предлагает, подчеркнул он. Механизмы ответственности правительства перед парламентом, по словам Бадовского, также не расширяются. «Хотя говорится о детализации норм отчета правительства перед парламентом, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств», — отметил он.

Тем не менее, остается ряд вопросов, добавил Бадовский. В частности, будут ли в консультациях с президентом во вопросу формирования правительства участвовать все фракции или только фракция парламентского большинства. А также будет ли Госдума выражать свое отношение к предложенным премьером кандидатурам на должности вице-премьеров и министров и предлагать альтернативных кандидатов или же парламент будет вносить свои независимые предложения.

В конце января Володин заявил, что в Конституции сегодня отсутствует должный баланс ветвей власти и добавил, что видит возможности парламента играть ключевую роль по анализу эффективности Основного закона.

По его мнению, необходимо расширить полномочия Госдумы по контролю исполнения прав. Спикер считает, что это позволит устранить недостатки Конституции, которые заключаются в перекосе в пользу исполнительной ветви власти.

Он заявил, что его позицию разделяет председатель Конституционного суда и «многие другие специалисты».

Позже председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что сенаторы готовы рассмотреть предложения Володина о внесении изменений в Конституцию, касающиеся, в частности, баланса полномочий различных ветвей власти и парламентского контроля.

Дарья Коржова, Елена Мухаметшина

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