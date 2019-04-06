Al Jazeera: ВВС правительства Ливии нанесли удары по подразделениям Хафтара
ТАСС, 6 апреля — По данным телеканала, расположения Ливийской национальной армии подверглись авианалету в местечке Гарьян.
ТАСС, 6 апреля — По данным телеканала, расположения Ливийской национальной армии подверглись авианалету в местечке Гарьян.
Боевая авиация признанного мировым сообществом Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесла в субботу серию ударов по расположениям Ливийской национальной армии (ЛНА) в 80 км к югу от Триполи. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
По его данным, подразделения фельдмаршала Халифы Хафтара, ведущего наступление на Триполи, подверглись авианалету в местечке Гарьян. Этот населенный пункт отряды ЛНА заняли без боя 4 апреля.
Использование авиации для «защиты гражданского населения» санкционировал
В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана
4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. В пятницу сообщалось, что его подразделения активно продвигались на столицу с южного направления. Сарадж отдал приказ всем лояльным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности и применять силу в случае необходимости.