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13:32 (мск), источник: ТАСС

Al Jazeera: ВВС правительства Ливии нанесли удары по подразделениям Хафтара

ТАСС, 6 апреля — По данным телеканала, расположения Ливийской национальной армии подверглись авианалету в местечке Гарьян.

Источник: AFP 2019

Боевая авиация признанного мировым сообществом Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесла в субботу серию ударов по расположениям Ливийской национальной армии (ЛНА) в 80 км к югу от Триполи. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

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По его данным, подразделения фельдмаршала Халифы Хафтара, ведущего наступление на Триполи, подверглись авианалету в местечке Гарьян. Этот населенный пункт отряды ЛНА заняли без боя 4 апреля.

Использование авиации для «защиты гражданского населения» санкционировал премьер-министр ПНС Фаиз Сарадж. Он приказал командующим военными округами Себхи, западного и центрального регионов, а также района Большого Триполи «перейти на максимальный уровень готовности и передислоцировать их подразделения, чтобы гарантировать выполнение приказов и применить силу в случае необходимости». Аналогичные директивы отданы Минобороны и президентской гвардии в столице.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. В пятницу сообщалось, что его подразделения активно продвигались на столицу с южного направления. Сарадж отдал приказ всем лояльным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности и применять силу в случае необходимости.

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Халифа Хафтар попросил помощи у России и двинул войска на Триполи.

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