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13:39 (мск), источник: ТАСС

СМИ: войска Хафтара продолжают наступление на Триполи, несмотря на призывы СБ ООН

ТАСС, 6 апреля — По данным телеканала Al-Hadath, отряды Ливийской национальной армии вошли в населенный пункт Эс-Саидия и установили контроль над ключевой инфраструктурой.

Источник: AFP 2019

Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара продолжают наступление к центру Триполи, несмотря на призывы международного сообщества прекратить операцию. Об этом сообщил в субботу телеканал Al-Hadath.

По данным телеканала, отряды ЛНА вошли в населенный пункт Эс-Саидия в районе Варшафана к юго-западу от Триполи и установили контроль над ключевой инфраструктурой.

При этом в ЛНА опровергли сообщения ряда телеканалов о якобы отводе сил после обстрела проправительственными ВВС позиций военных к югу от столицы.

В пресс-службе Ливийской национальной армии также сообщили о переброске дополнительных подразделений и тяжелой техники к Триполи. Откуда и в каком количестве прибыло подкрепление, не уточняется.

Ранее Совет Безопасности ООН выступил с призывом к ЛНА, подконтрольной Хафтару, избежать военного столкновения.

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Халифа Хафтар попросил помощи у России и двинул войска на Триполи.

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