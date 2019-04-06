СМИ: войска Хафтара продолжают наступление на Триполи, несмотря на призывы СБ ООН
ТАСС, 6 апреля — По данным телеканала
ТАСС, 6 апреля — По данным телеканала
Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара продолжают наступление к центру Триполи, несмотря на призывы международного сообщества прекратить операцию. Об этом сообщил в субботу телеканал Al-Hadath.
По данным телеканала, отряды ЛНА вошли в населенный пункт
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Ранее Совет Безопасности ООН выступил с призывом к ЛНА, подконтрольной Хафтару, избежать военного столкновения.