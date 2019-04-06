Медведев рассказал о персональной ответственности за нацпроекты
Стимулом для успешной реализации национальных проектов станет персональная ответственность
Стимулом для успешной реализации национальных проектов станет персональная ответственность
«Это личная ответственность на каждом уровне. Мы сейчас формируем персональные показатели для
«К ним, например, относятся численность занятых в малом и среднем бизнесе, доля городов с благоприятной городской средой, уровень бедности, общая продолжительность жизни», — сказал глава правительства.
В Москве учли, что регионы в России разные — и по стартовым условиям, и по укладу жизни, потребностям. «Поэтому у каждой территории своя траектория достижения конкретных целей, — подчеркнул Медведев. — А потом сопоставим запланированные результаты с фактическими. Так появится новый рейтинг губернаторов».
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