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17:24 (мск), источник: Российская газета

Медведев рассказал о персональной ответственности за нацпроекты

Стимулом для успешной реализации национальных проектов станет персональная ответственность вице-премьеров и министров за достижение прописанных в документах показателей.

Источник: AP 2019

«Это личная ответственность на каждом уровне. Мы сейчас формируем персональные показатели для вице-премьеров и министров, чтобы у них перед глазами был внятный перечень того, за что они отвечают», — рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью новому порталу «Будущее России. Национальные проекты». Это будет не просто ответственность за общее развитие, а за достижение конкретных цифр.

Аналогичные условия создали и для губернаторов. В конце прошлого года президиум Госсовета одобрил перечень показателей для оценки эффективности их работы.
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«К ним, например, относятся численность занятых в малом и среднем бизнесе, доля городов с благоприятной городской средой, уровень бедности, общая продолжительность жизни», — сказал глава правительства.

В Москве учли, что регионы в России разные — и по стартовым условиям, и по укладу жизни, потребностям. «Поэтому у каждой территории своя траектория достижения конкретных целей, — подчеркнул Медведев. — А потом сопоставим запланированные результаты с фактическими. Так появится новый рейтинг губернаторов».

Портал «Будущее России. Национальные проекты» — новый интернет-ресурс, который станет одним из инструментов информирования общественности о ходе достижения целей развития. Задача проекта — просто и доступно рассказывать о том, что делается в стране для развития жизненно важных направлений, по которым и были сформированы национальные проекты.

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Источник:©Аргументы и факты
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