Суд в Киеве признал незаконным требование о переименовании УПЦ

В новейшей истории Украины — знаковое событие: впервые суд стал на сторону общественности и признал противоправными действия власти, пытавшейся воевать с канонической Украинской Православной Церковью.
Вадим Новинскийдепутат Верховной рады
Он подчеркнул, что УПЦ пытались насильственно переименовать в Русскую церковь на Украине, при этом не учитывая конституционные нормы или мнение горожан и церкви. Новинский напомнил, что руководство страны не может вмешиваться в религиозные дела.
«Теперь вопрос о насильственном переименовании Украинской Православной Церкви в угоду Петру Порошенко и его окружению снят с повестки. Хочется верить, что окончательно», — заключил он.
В настоящее время суд пока не давал официальных заявлений по поводу вынесенного решения.
В декабре прошлого года спикер рады Андрей Парубий и президент Украины Петр Порошенко подписали закон о переименовании Украинской православной церкви. Порошенко считает, что данные изменения «создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать».
20 декабря заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Сергей Высоцкий заявил, что Киев может отозвать регистрацию у канонической УПЦ, если она откажется сменить название.
Позже власти в Киеве заявили, что сами определят, как назвать каноническую Украинскую православную церковь, если она откажется от переименования, как того требует новый закон.
В случае если религиозная организация сознательно не захочет переименовываться, она останется без названия.
9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей. В Русской православной церкви отметили, что подписанная членами синода бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.