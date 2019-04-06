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16:56 (мск), источник: Известия

Суд в Киеве признал незаконным требование о переименовании УПЦ

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с принятием законопроекта о принудительном переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в субботу, 6 апреля, написал на своей странице в Facebook депутат Верховной рады Вадим Новинский.

Источник: РИА "Новости"
В новейшей истории Украины — знаковое событие: впервые суд стал на сторону общественности и признал противоправными действия власти, пытавшейся воевать с канонической Украинской Православной Церковью.
Вадим Новинский
депутат Верховной рады

Он подчеркнул, что УПЦ пытались насильственно переименовать в Русскую церковь на Украине, при этом не учитывая конституционные нормы или мнение горожан и церкви. Новинский напомнил, что руководство страны не может вмешиваться в религиозные дела.

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«Теперь вопрос о насильственном переименовании Украинской Православной Церкви в угоду Петру Порошенко и его окружению снят с повестки. Хочется верить, что окончательно», — заключил он.

В настоящее время суд пока не давал официальных заявлений по поводу вынесенного решения.

В декабре прошлого года спикер рады Андрей Парубий и президент Украины Петр Порошенко подписали закон о переименовании Украинской православной церкви. Порошенко считает, что данные изменения «создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать».

20 декабря заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Сергей Высоцкий заявил, что Киев может отозвать регистрацию у канонической УПЦ, если она откажется сменить название.

Позже власти в Киеве заявили, что сами определят, как назвать каноническую Украинскую православную церковь, если она откажется от переименования, как того требует новый закон.

В случае если религиозная организация сознательно не захочет переименовываться, она останется без названия.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей. В Русской православной церкви отметили, что подписанная членами синода бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.

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Эксперты ответили на вопросы о ситуации на Украине и о ее возможных последствиях.

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