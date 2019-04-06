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19:15 (мск), источник: РИА Новости

Фундаментальные изменения действующей Конституции не нужны, заявил Медведев

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Фундаментальные изменения в Конституцию РФ не нужны, но точечная донастройка отдельных положений вполне нормальна, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ответ на просьбу прокомментировать заявления спикера Госдумы Вячеслава Володина, касающиеся внесений изменений в Конституцию РФ.

Источник: РИА Новости

«Первое. По поводу предложений об изменении Конституции хочу подчеркнуть, что фундаментальные изменения в нее не нужны, о чем я говорил в статье, посвящённой 25-летию Основного закона. Конституция — инструмент, который рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны», — сказал Медведев журналистам.

Второе. В то же время общество и политическая система развиваются, и это может вызвать вопросы о донастройке функционирования отдельных институтов власти. Это совершенно нормально.
Дмитрий Медведев
премьер-министр России

Премьер напомнил, что именно по его инициативе в 2008 году были изменены сроки полномочий президента, парламента, введена отчетность правительства перед Госдумой. Эти изменения к тому времени назрели и логично вписались в политико-государственный контекст, указал он.

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«При этом любые новые изменения обязательно должны пройти стадию обсуждения как на экспертном уровне, так и в самих структурах власти», — подчеркнул он.

«Третье. Никакая донастройка политической системы не должна и не может затрагивать фундаментальных положений о правах и свободах граждан и положений о форме государственного правления в нашей стране, то есть норм о президентской республике», — заявил Медведев.

Ранее Володин предложил внести поправки в Конституцию и наделить Госдуму правом участия в формировании кабмина.

По его мнению, депутаты могли бы участвовать в консультациях при назначении кандидатов на посты министров.

Глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сказал РИА Новости, что в Совфеде готовы обсудить изменения в Конституцию РФ об участии Госдумы в формировании правительства, если депутаты разработают такой законопроект.

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