Фундаментальные изменения действующей Конституции не нужны, заявил Медведев
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Фундаментальные изменения в Конституцию РФ не нужны, но точечная донастройка отдельных положений вполне нормальна, заявил
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Фундаментальные изменения в Конституцию РФ не нужны, но точечная донастройка отдельных положений вполне нормальна, заявил
«Первое. По поводу предложений об изменении Конституции хочу подчеркнуть, что фундаментальные изменения в нее не нужны, о чем я говорил в статье, посвящённой 25-летию Основного закона. Конституция — инструмент, который рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны», — сказал Медведев журналистам.
Второе. В то же время общество и политическая система развиваются, и это может вызвать вопросы о донастройке функционирования отдельных институтов власти. Это совершенно нормально.
Премьер напомнил, что именно по его инициативе в 2008 году были изменены сроки полномочий президента, парламента, введена отчетность правительства перед Госдумой. Эти изменения к тому времени назрели и логично вписались в
«При этом любые новые изменения обязательно должны пройти стадию обсуждения как на экспертном уровне, так и в самих структурах власти», — подчеркнул он.
«Третье. Никакая донастройка политической системы не должна и не может затрагивать фундаментальных положений о правах и свободах граждан и положений о форме государственного правления в нашей стране, то есть норм о президентской республике», — заявил Медведев.
Ранее Володин предложил внести поправки в Конституцию и наделить Госдуму правом участия в формировании кабмина.
Глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сказал РИА Новости, что в Совфеде готовы обсудить изменения в Конституцию РФ об участии Госдумы в формировании правительства, если депутаты разработают такой законопроект.