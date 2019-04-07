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02:03 (мск), источник: РИА Новости

Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России

ЛОНДОН, 7 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули встретился в субботу с послом России в Великобритании Александром Яковенко и обсудил ситуацию вокруг своего дела и отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

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Встреча состоялась в середине дня в резиденции посла. Роули приехал вместе с братом Мэттью. Яковенко провел для гостей краткую экскурсию по резиденции, вручил в подарок книги, а также передал копии доклада «Солсбери: вопросы без ответов», подготовленного дипмиссией в ответ на действия британской стороны, скрывающей информацию о расследовании инцидентов.

У них было очень много вопросов к нам, и я на все с радостью ответил. Я, конечно, вручил им наш доклад, где четко расписано все, чтобы считаем и думаем о том, что произошло в Солсбери. Должен сказать, что большая часть вопросов (от Роули) была построена на полном отсутствии информации со стороны британцев. В частности, они (братья Роули) задавали вопрос о том, Россия ли отравила Скрипалей и является ли Россия той единственной страной, которая могла бы произвести «Новичок». Мы дали полное разъяснение на этот счет, и я ему еще раз на фактах доказал, что этот «Новичок» может произвести любая лаборатория в Европе, что, собственно, было и в Чехии, и в других странах.
Александр Яковенко
посол РФ в Великобритании

Яковенко подчеркнул, что братья специально попросили его передать россиянам, что их незаслуженно назвали в британской прессе «бомжами».

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Роули, как отметил посол, не располагает информацией о расследовании происшествия и о собственном лечении, все, что ему известно, он знает из СМИ. «На мой вопрос, знает ли Роули, чем его лечили, братья ответили, что не знают. О том, чем Роули отравлен, он знает исключительно из сообщений полиции… На каком-то этапе все что было заявлено и сделано британскими властями, нужно перепроверить, в том числе, то, как их лечили. Я думаю, что постепенно у них (пострадавших и их родственников) тоже закрадываются мысли, что хорошо бы где-то это все перепроверить», — сказал Яковенко.

Братья Роули общаться со СМИ не стали и покинули резиденцию посла без комментариев.
Дипломат добавил, что сын Дон Стерджесс, скончавшейся от отравления в Эймсбере, пока не просил о подобной встрече, однако выразил готовность принять его.

Я братьям Роули прямо сказал, что у нас очень много вопросов по поводу кремирования тела Стерджесс. Это убирает любые улики и делает невозможным проверить результаты тех расследований, которые проводились британскими властями.
Александр Яковенко
посол РФ

Инциденты в Солсбери и Эймсбери

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Утром 4 июля прошлого года британская полиция сообщила о «серьезном инциденте» в городе Эймсбери, где два человека «оказались под воздействием неизвестного вещества» и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде сообщили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери и была кремирована 30 июля. Второго пострадавшего, 45-летнего Чарли Роули, 20 июля выписали из больницы.

В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, называемым на Западе «Новичок», причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

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