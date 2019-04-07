Sunday Mirror: отравившийся «Новичком» Чарли Роули попросил о встрече с Путиным
Отравившийся в Эйсмбери
Отравившийся в Эйсмбери
Дипломат обещал написать ему, после того как узнает, возможна ли эта встреча. Об этом сообщает издание Sunday Mirror по итогам состоявшейся встречи в посольстве РФ в Лондоне. Напомним, ранее об этой встрече рассказал сам дипломат. По словам Александра Яковенко, он ответил на вопросы британца и передал копии российского доклада «Солсбери: вопросы без ответов» о действиях по расследованию отравления Сергея и Юлии Скрипаль.
Сам Чарли Роули признался, что после встречи с послом все еще считает Россию причастной к отравлению Скрипалей. При этом он положительно отозвался о прошедшей встрече и знакомстве с Александром Яковенко.
Я рад, что встретился с ним, я узнал некоторые вещи, о которых не знал раньше. Но я все еще думаю, что Россия осуществила эту атаку.
Ранее дипломат по итогам встречи рассказал, что у Чарли Роули отсутствует информация об инциденте в Солсбери. Тот якобы даже не знает как и от чего его лечили, а об отравлении ему известно исключительно из сообщений полиции.
Напомним, в марте 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери. Лондон заявил, что их отравили