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05:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Sunday Mirror: отравившийся «Новичком» Чарли Роули попросил о встрече с Путиным

Отравившийся в Эйсмбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули попросил у посла РФ в Великобритании Александра Яковенко о личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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Дипломат обещал написать ему, после того как узнает, возможна ли эта встреча. Об этом сообщает издание Sunday Mirror по итогам состоявшейся встречи в посольстве РФ в Лондоне. Напомним, ранее об этой встрече рассказал сам дипломат. По словам Александра Яковенко, он ответил на вопросы британца и передал копии российского доклада «Солсбери: вопросы без ответов» о действиях по расследованию отравления Сергея и Юлии Скрипаль.

Сам Чарли Роули признался, что после встречи с послом все еще считает Россию причастной к отравлению Скрипалей. При этом он положительно отозвался о прошедшей встрече и знакомстве с Александром Яковенко.

Я рад, что встретился с ним, я узнал некоторые вещи, о которых не знал раньше. Но я все еще думаю, что Россия осуществила эту атаку.
Чарли Роули
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Ранее дипломат по итогам встречи рассказал, что у Чарли Роули отсутствует информация об инциденте в Солсбери. Тот якобы даже не знает как и от чего его лечили, а об отравлении ему известно исключительно из сообщений полиции.

Напомним, в марте 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери. Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», и обвинил в этом Россию. Москва все обвинения отрицает и считает происшедшее провокацией. Чарли Роули подобрал в парке в Солсбери парфюмерный флакон от духов Nina Ricci, в котором, по данным правоохранительных органов Великобритании, оставалось нервно-паралитическое вещество после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Позже он подарил флакон своей подруге Дон Стерджесс. 30 июня их нашли без сознания в их доме в соседнем городе Эймсбери. Дон Стерджес погибла, а ее сын написал открытое письмо Владимиру Путину, в котором просил помочь в расследовании дела. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что посол России в Великобритании Александр Яковенко как должностное лицо, назначенное президентом, имеет все полномочия отправить официальный ответ.

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

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