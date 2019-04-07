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10:49 (мск), источник: Известия

Протестующие в Сербии забросали полицейских яйцами

Сербские оппозиционеры, устроившие акцию протеста в Белграде, забросали полицейских яйцами вечером 6 апреля. Об этом на своей странице в Twitter написал вице-премьер и глава МВД Сербии Небойша Стефанович.

Источник: AP 2019

«Скандальным является поведение лидеров “Союза за Сербию” и их последователей, которые бросали яйцами в сотрудников полиции перед зданием правительства», — сказано в сообщении.

Акция прошла в субботу, 6 апреля. Она является 18-й по счету. Протесты проходят в стране с начала декабря. Поводом стало нападение на одного из оппозиционеров, лидера партии «Левица» Борко Стефановича в городе Крушевац.

Оппозиция обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвала сторонников выйти на улицы.

Со средины марта акции приняли более радикальный характер. Так, 17 марта десятки демонстрантов ворвались в здание сербского государственного телевидения РТС в ходе массовой антиправительственной акции. Они захватили два входа в здание и забросали его яйцами. Прибывшие на место полицейские перекрыли проходы на верхние этажи, позднее спецназ без применения силы вывел протестующих из телецентра. После этого президент Сербии Александар Вучич заявил, что все участники беспорядков будут привлечены к ответственности.

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