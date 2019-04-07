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13:03 (мск), источник: РИА Новости

Лавров: в России озабочены сделкой США по конфликту Израиля и Палестины

ММАН, 8 апр — РИА Новости. Россия озабочена поступающими данными о характере американской «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим иорданским коллегой.

Источник: РИА "Новости"

«Мы много говорили о перспективах ближневосточного урегулирования. Нас тревожит то, что происходит в регионе, то, что происходит на палестинских территориях. И у нас нет каких-либо сомнений в необходимости придерживаться в полной мере той международно-правовой базы, которая была сформирована международным сообществом в виде резолюции Совбеза ООН и арабской мирной инициативы», — сказала Лавров.

По его словам, Москва видит решение вопроса исключительно «на двухгосударственной основе, поскольку иные односторонние действия не доведут до добра».

«У нас, конечно же, вызывает большую тревогу нелегитимный дестабилизирующий характер решений Соединенных Штатов по Иерусалиму, по Голанским высотам, равно как и контрпродуктивность попыток американских коллег келейно изобретать некую “сделку века”, о которой только и говорят, но которую никто так и не видел», — подчеркнул Лавров.

Но просачивающиеся оценки о том, что это за сделка, вызывают самую глубокую озабоченность.
Сергей Лавров
глава МИД РФ

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