Лавров: в России озабочены сделкой США по конфликту Израиля и Палестины
ММАН, 8 апр — РИА Новости. Россия озабочена поступающими данными о характере американской «сделки века» по
ММАН, 8 апр — РИА Новости. Россия озабочена поступающими данными о характере американской «сделки века» по
«Мы много говорили о перспективах ближневосточного урегулирования. Нас тревожит то, что происходит в регионе, то, что происходит на палестинских территориях. И у нас нет
«У нас, конечно же, вызывает большую тревогу нелегитимный дестабилизирующий характер решений Соединенных Штатов по Иерусалиму, по Голанским высотам, равно как и контрпродуктивность попыток американских коллег келейно изобретать некую “сделку века”, о которой только и говорят, но которую никто так и не видел», — подчеркнул Лавров.
Но просачивающиеся оценки о том, что это за сделка, вызывают самую глубокую озабоченность.
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