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12:44 (мск), источник: Интерфакс

Ливийский премьер обвинил маршала Хафтара в предательстве

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — Файез Сарадж пообещал его армии мощное сопротивление и предупредил о «войне без победителей».

Источник: AFP 2019

Премьер-министр Ливии обвинил командующего ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифу Хафтара в предательстве и заявил, что ЛНА встретит сильное сопротивление.

Мы протянули руку к миру, но после агрессии, имевшей место со стороны сил, принадлежащих Хафтару, и его объявления войны против наших городов и нашей столицы, он не найдет ничего, кроме силы и твердости.
Файез Сарадж
Премьер-министр Ливии (цитата по Al Arabiya)

Также Сарадж предупредил о «войне без победителей».

Ранее на этой неделе Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале «Операции Триполи» прозвучал в обращении к военнослужащим.

Накануне газета Asharq Al-Awsat сообщила, что Ливийская национальная армия под командованием Хафтара установила контроль над международным аэропортом в Триполи.

Между тем, Совет Безопасности ООН по итогам закрытого заседания в ночь на 6 апреля призвал все силы в Ливии отказаться от военных действий и перейти к деэскалации конфликта, возобновив диалог.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Сараджа.

«Восточные» власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с Хафтаром.

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Что известно о наступлении мятежного маршала на столицу Ливии

Халифа Хафтар попросил помощи у России и двинул войска на Триполи.

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