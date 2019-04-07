Ливийский премьер обвинил маршала Хафтара в предательстве
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — Файез Сарадж пообещал его армии мощное сопротивление и предупредил о «войне без победителей».
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — Файез Сарадж пообещал его армии мощное сопротивление и предупредил о «войне без победителей».
Мы протянули руку к миру, но после агрессии, имевшей место со стороны сил, принадлежащих Хафтару, и его объявления войны против наших городов и нашей столицы, он не найдет ничего, кроме силы и твердости.
Также Сарадж предупредил о «войне без победителей».
Ранее на этой неделе Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале «Операции Триполи» прозвучал в обращении к военнослужащим.
Между тем, Совет Безопасности ООН по итогам закрытого заседания в ночь на 6 апреля призвал все силы в Ливии отказаться от военных действий и перейти к деэскалации конфликта, возобновив диалог.
В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Сараджа.
«Восточные» власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с Хафтаром.