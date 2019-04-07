Лавров обвинил войска США в сотрудничестве с боевиками в зоне Эт-Танфа в Сирии
Американские военные сотрудничают с незаконными вооруженными формированиями в зоне
Американские военные сотрудничают с незаконными вооруженными формированиями в зоне
«Американцы в одностороннем порядке объявили о создании некой зоны безопасности в районе
В районе
Мы готовы рассматривать любые шаги по содействию выходу беженцев из «Рукбана», но считаю, что самым простым и эффективным решением было бы прекращение незаконной оккупации этой территории Соединенными Штатами.
Он предположил, что заявления США о готовности обсуждать расформирование лагеря «неискренни». «В их понимании “Рукбан” — это повод, чтобы сохранять свое незаконное оккупационное присутствие на юге. Будем с этим бороться», — добавил господин Лавров.
В середине февраля Сирия при содействии России открыла два гуманитарных коридора для вывода жителей «Рукбана». В марте Россия и Сирия обвинили США в срыве эвакуации беженцев. Москва неоднократно призывала Вашингтон к участию в совещании по лагерю, но США отказываются.
Читайте также