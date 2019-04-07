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14:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров обвинил войска США в сотрудничестве с боевиками в зоне Эт-Танфа в Сирии

Американские военные сотрудничают с незаконными вооруженными формированиями в зоне Эт-Танф в Сирии, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади.

Источник: РИА "Новости"

«Американцы в одностороннем порядке объявили о создании некой зоны безопасности в районе Эт-Танф радиусом 55 км там полно незаконных вооруженных формирований, с которыми американцы прекрасно сотрудничают, как я понимаю, помогают им восстанавливать силы», — цитирует господина Лаврова ТАСС.

В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. Вашингтон контролирует 55-километровую зоне вокруг нее. В этой зоне находится лагерь беженцев «Рукбан», о бедственном состоянии которого неоднократно заявляла Россия.

Мы готовы рассматривать любые шаги по содействию выходу беженцев из «Рукбана», но считаю, что самым простым и эффективным решением было бы прекращение незаконной оккупации этой территории Соединенными Штатами.
Сергей Лавров
глава МИД РФ

Он предположил, что заявления США о готовности обсуждать расформирование лагеря «неискренни». «В их понимании “Рукбан” — это повод, чтобы сохранять свое незаконное оккупационное присутствие на юге. Будем с этим бороться», — добавил господин Лавров.

В середине февраля Сирия при содействии России открыла два гуманитарных коридора для вывода жителей «Рукбана». В марте Россия и Сирия обвинили США в срыве эвакуации беженцев. Москва неоднократно призывала Вашингтон к участию в совещании по лагерю, но США отказываются.

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