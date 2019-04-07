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14:18 (мск), источник: Известия

США вывели свои войска из Ливии из соображений безопасности

Африканское командование Вооруженных сил США (АФРИКОМ) объявило о временном выводе своих войск из Ливии из-за обострения ситуации в стране. Об этом говорится в опубликованном в Twitter заявлении в воскресенье, 7 апреля.

Источник: Reuters

«Контингент вооруженных сил США, поддерживающих АФРИКОМ, временно перебазирован из Ливии в ответ на (ухудшение — ред.) условий безопасности. Мы будем продолжать следить за обстановкой на местах и оценивать возможность возобновления военного присутствия США в зависимости от обстоятельств», — заявили в командовании.

По мнению главы АФРИКОМ Томаса Уалдхаузера, ситуация в Ливии становится все более сложной и непредсказуемой.
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Обстановка в стране вновь обострилась в начале апреля. Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи для смещения правительства национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, которое он считает террористическим. В свою очередь, в ливийской столице объявили полную боеготовность.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в Триполи призвал стороны избегать военных столкновений. Совбез ООН поддержал генсека и заявил о намерении привлечь к ответственности виновных в эскалации конфликта.

В 2011 году США и страны Евросоюза поддержали ливийских повстанцев и содействовали госперевороту — «арабской весне», в результате которой ливийский лидер Муамар Каддафи был убит, а по числу жертв этот конфликт стал самым крупным на Ближнем Востоке, не считая войны в Сирии.

До настоящего времени в стране продолжаются столкновения, кроме того, там воцарилось двоевластие — в восточном городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а в Триполи — правительство Сарраджа, сформированное при поддержке ООН и Европы.

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Что известно о наступлении мятежного маршала на столицу Ливии

Халифа Хафтар попросил помощи у России и двинул войска на Триполи.

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