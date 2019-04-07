США вывели свои войска из Ливии из соображений безопасности
Африканское командование Вооруженных сил США (АФРИКОМ) объявило о временном выводе своих войск из Ливии
Африканское командование Вооруженных сил США (АФРИКОМ) объявило о временном выводе своих войск из Ливии
«Контингент вооруженных сил США, поддерживающих АФРИКОМ, временно перебазирован из Ливии в ответ на (ухудшение — ред.) условий безопасности. Мы будем продолжать следить за обстановкой на местах и оценивать возможность возобновления военного присутствия США в зависимости от обстоятельств», — заявили в командовании.
Обстановка в стране вновь обострилась в начале апреля. Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи для смещения правительства национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, которое он считает террористическим. В свою очередь, в ливийской столице объявили полную боеготовность.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на
В 2011 году США и страны Евросоюза поддержали ливийских повстанцев и содействовали госперевороту — «арабской весне», в результате которой ливийский лидер Муамар Каддафи был убит, а по числу жертв этот конфликт стал самым крупным на Ближнем Востоке, не считая войны в Сирии.
До настоящего времени в стране продолжаются столкновения, кроме того, там воцарилось двоевластие — в восточном городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а в Триполи — правительство Сарраджа, сформированное при поддержке ООН и Европы.