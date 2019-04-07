ЦИК подтвердил выход Зеленского и Порошенко во второй тур выборов на Украине
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — По данным Центризбиркома, на президентских выборах их поддержали 30,24% и 15,95% избирателей соответственно.
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — По данным Центризбиркома, на президентских выборах их поддержали 30,24% и 15,95% избирателей соответственно.
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко в ходе первого тура президентских выборов заручились наибольшей поддержкой избирателей (30,24% и 15,95% соответственно), свидетельствуют официальные результаты голосования, обнародованные Центральной избирательной комиссией Украины в воскресенье.
Соответствующий протокол об итогах голосования зачитала глава ЦИК Татьяна Слипачук после того, как накануне Центризбирком завершил принятие протоколов окружных избирательных комиссий с пометкой «уточненный» об итогах голосования 31 марта.
Она добавила, что документ одобрен и подписан всеми членами ЦИК. После этого протокол подписали уполномоченные представители кандидатов в президенты Украины.
Всего в первом туре выборов президента Украины проголосовали 18 млн 893 тыс. 864 избирателя. Явка составила 63,52%. Недействительными были признаны 1,18% бюллетеней.
За лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко проголосовали 13,4% избирателей, за кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко — 11,6%.
Лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко поддержали 6,9%,
В заграничном избирательном округе Порошенко получил наибольшую поддержку (в процентном соотношении) избирателей — 38,93% голосов, Зеленский заручился 26,01% голосов.
Так, Порошенко набрал больше всего голосов в подавляющем большинстве стран, в которых проходило голосование на заграничном избирательном округе — 53 из 72. За него проголосовали 21 тыс. 424 граждан Украины.
Зеленский получил больше всего голосов в 17 странах. За него в целом отдали голоса 14 тыс. 318 избирателей.
Всего на 101 заграничном избирательном участке в 72 странах мира проголосовало 55 тыс. 31 гражданин Украины.
В воскресенье Центризбирком официально объявил, что второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Соответствующее постановление единогласно приняли члены комиссии.
ЦИК Украины также утвердил формат и цвет избирательного бюллетеня на второй тур выборов и проголосовал за направление соответствующего постановления на спецкомбинат, который будет их печатать.