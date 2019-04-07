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19:44 (мск), источник: ТАСС

В результате боевых действий в пригороде Триполи погибли более 20 человек

ТАСС, 7 апреля — Раненых, по данным Минздрава Ливии, насчитывается 27.

Источник: Reuters

По меньшей мере 21 человек погиб, 27 получили ранения в результате вооруженных столкновений на подступах к Триполи, столице Ливии. Об этом сообщил в воскресенье Минздрав признанного международным сообществом Правительства национального согласия (ПНС).

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«Согласно информации, полученной от центрального оперативного штаба при Минздраве ПНС, на данный момент число жертв достигло 21 человека, число раненых — 27», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее новостной портал Afrigate News сообщал о семи погибших и 55 раненых.

4 апреля командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи и в настоящее время штурм главным образом с южного направления. Сарадж отдал приказ всем лояльным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности и применять силу в случае необходимости.

Накануне официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари сообщил о гибели 14 хафтаровцев в стычках в районе столицы.

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Халифа Хафтар попросил помощи у России и двинул войска на Триполи.

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