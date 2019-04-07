Порошенко пообещал ждать Зеленского на стадионе 14 апреля

14 апреля, в следующее воскресенье, я буду на Республиканском стадионе (НСК «Олимпийский», — Ред.). Именно там, где предложил господин Зеленский.
Петр Порошенкопрезидент Украины (цитата "Интерфакс")
Ранее сообщалось, что дебаты пройдут 19 апреля, однако в этот день на площадке были запланированы другие мероприятия.
3 апреля Зеленский записал видео, в котором предложил Порошенко встретиться для дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Порошенко принял его приглашение.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно итоговым результатам первого тура, Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, а Порошенко — 15,95%. Председатель «Батькивщины» Юлия Тимошенко набрала 13,40% голосов, а кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко получил 11,67%.
Поскольку нужных для победы 50% не набрал никто, Зеленский и Порошенко примут участие во втором туре голосования, который назначен на 21 апреля.
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