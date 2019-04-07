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19:54 (мск), источник: Известия

Порошенко пообещал ждать Зеленского на стадионе 14 апреля

Президент Украины Петр Порошенко пообещал ждать своего соперника по второму туру выборов Владимира Зеленского на дебатах на стадионе «Олимпийский» 14 апреля. Об этом он заявил в прямом эфире на телеканале «Украина» в воскресенье, 7 апреля.

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14 апреля, в следующее воскресенье, я буду на Республиканском стадионе (НСК «Олимпийский», — Ред.). Именно там, где предложил господин Зеленский.
Петр Порошенко
президент Украины (цитата "Интерфакс")

Ранее сообщалось, что дебаты пройдут 19 апреля, однако в этот день на площадке были запланированы другие мероприятия.

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3 апреля Зеленский записал видео, в котором предложил Порошенко встретиться для дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Порошенко принял его приглашение.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно итоговым результатам первого тура, Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, а Порошенко — 15,95%. Председатель «Батькивщины» Юлия Тимошенко набрала 13,40% голосов, а кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко получил 11,67%.

Поскольку нужных для победы 50% не набрал никто, Зеленский и Порошенко примут участие во втором туре голосования, который назначен на 21 апреля.

Следите за развитием темы Выборы на Украине
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