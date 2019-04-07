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23:13 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в армии Хафтара заявили о продвижении к восточным районам Триполи

КАИР, 7 апреля. /ТАСС/. Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара ведут наступление на восточные районы Триполи. Об этом заявил в воскресенье телеканалу Al Arabiya ее официальный представитель бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари.

Источник: AFP 2019

«Наши силы движутся к главным районам востока Триполи», — сказал он. Генерал указал, что формирования ЛНА днем ранее достигли ряда военных лагерей в окрестностях столицы.

По словам генерала, у армии сейчас «большой потенциал», поскольку она «извлекла пользу из уроков прошлых сражений».

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Как сообщалось, его войска штурмовали столицу главным образом с южного направления, где сейчас они ведут ожесточенные бои с вооруженными формирования заседающего в Триполи Правительства национального согласия Фаиза Сараджа.

В течение дня поступала информация о применении обеими сторонами боевой авиации.

По данным Минздрава триполийского кабмина, жертвами стычек на подступах к городу уже стал 21 человек, около 30 получили ранения. Потери армии к настоящему моменту составляют около 20 бойцов убитыми.

Ранее во время пресс-конференции аль-Мисмари заявлял, что операция ЛНА в столичном регионе «идет по плану», а войска наступают на Триполи с семи направлений.

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Халифа Хафтар попросил помощи у России и двинул войска на Триполи.

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