СМИ: в армии Хафтара заявили о продвижении к восточным районам Триполи

«Наши силы движутся к главным районам востока Триполи», — сказал он. Генерал указал, что формирования ЛНА днем ранее достигли ряда военных лагерей в окрестностях столицы.
По словам генерала, у армии сейчас «большой потенциал», поскольку она «извлекла пользу из уроков прошлых сражений».
4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Как сообщалось, его войска штурмовали столицу главным образом с южного направления, где сейчас они ведут ожесточенные бои с вооруженными формирования заседающего в Триполи Правительства национального согласия Фаиза Сараджа.
В течение дня поступала информация о применении обеими сторонами боевой авиации.
По данным Минздрава триполийского кабмина, жертвами стычек на подступах к городу уже стал 21 человек, около 30 получили ранения. Потери армии к настоящему моменту составляют около 20 бойцов убитыми.
Ранее во время пресс-конференции аль-Мисмари заявлял, что операция ЛНА в столичном регионе «идет по плану», а войска наступают на Триполи с семи направлений.