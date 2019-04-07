Демократы никогда не получат налоговую отчетность Трампа, заявил Белый дом

В четверг, 4 апреля, стало известно, что глава комитета по налогам палаты представителей США демократ Ричард Нил запросил у налоговой службы США (входит в минфин) налоговые декларации Трампа, начиная с 2013 по 2018 годы. Юристы президента на следующий день направили в минфин США письмо о том, что для раскрытия этих данных нет юридического основания.
«Они (демократы — ред.) знают, что один из фундаментальных принципов работы налогового управления США — защищать конфиденциальность: вашу, мою и других налогоплательщиков. Они знают это. Они знают, по каким условиям, согласно закону, управление может выдать им документы, но политический “заказ” не входит в их число», — заявил Малвейни в эфире телеканала.
По его словам, демократы «никогда» не получат налоговые декларации президента. Более того, «они и не должны» их получить, отметил Малвейни.
«Этот вопрос уже поднимался во время предвыборной кампании. Избиратели знали, что президент мог предоставить налоговую отчетность, они знали, что он этого не сделал, и тем не менее избрали его», — добавил глава аппарата Белого дома.
По его словам, цель демократов — лишь привлечь внимание к этой теме, потому что они избегают разговоров о политике.
«Если они не получают то, что хотят, через доклад (спецпрокурора Роберта — ред.) Мюллера, они запрашивают налоги. Если они не получат желаемого с помощью налогов, они запросят что-то другое. Это никого не удивляет», — отметил Малвейни.