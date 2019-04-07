Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский вертолет «притворился» самолетом (видео)
В Китае сделали автобус, который вмещает 250 человек (видео)
СК возбудил уголовное дело после пропажи школьницы в Липецкой области
Как изменились звезды «Моей прекрасной няни» за 15 лет
Как выглядит 9-комнатная квартира на острове в Москве
Польша потребует от Германии $900 млрд репарацийРанее Польша обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь взыскать репарации также и с России
Радоваться нечему: «разоблачен» успех Зеленского
Подробности смерти Булдакова раскрыла его подруга
Как изменились звезды «Моей прекрасной няни» за 15 лет
30-летняя возлюбленная Петросяна появилась в «Модном приговоре»
Скончалась Тамара Золотухина
Попавший в аварию Павлиашвили потерял память - СМИ
47-летний Джарел Лето взволновал фанаток накачанным торсом
Фото Аллы Пугачевой с новой прической произвело фурор в сети
“Потерял дар речи”: в Сети восхищаются большой грудью россиянки
Студенток Киева пристыдили за горячие фото
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
10Мир отметил День святого Патрика
15Названо «Европейское дерево года»
7 апреля, источник: РИА Новости

Демократы никогда не получат налоговую отчетность Трампа, заявил Белый дом

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил в интервью телеканалу Fox News, что представители Демократической партии «никогда» не получат налоговые декларации президента США Дональда Трампа.

Источник: AP 2019

В четверг, 4 апреля, стало известно, что глава комитета по налогам палаты представителей США демократ Ричард Нил запросил у налоговой службы США (входит в минфин) налоговые декларации Трампа, начиная с 2013 по 2018 годы. Юристы президента на следующий день направили в минфин США письмо о том, что для раскрытия этих данных нет юридического основания.

Видео
Дочь Збигнева Бжезинского обвинила Трампа в приставаниях

«Они (демократы — ред.) знают, что один из фундаментальных принципов работы налогового управления США — защищать конфиденциальность: вашу, мою и других налогоплательщиков. Они знают это. Они знают, по каким условиям, согласно закону, управление может выдать им документы, но политический “заказ” не входит в их число», — заявил Малвейни в эфире телеканала.

По его словам, демократы «никогда» не получат налоговые декларации президента. Более того, «они и не должны» их получить, отметил Малвейни.

«Этот вопрос уже поднимался во время предвыборной кампании. Избиратели знали, что президент мог предоставить налоговую отчетность, они знали, что он этого не сделал, и тем не менее избрали его», — добавил глава аппарата Белого дома.

По его словам, цель демократов — лишь привлечь внимание к этой теме, потому что они избегают разговоров о политике.

«Если они не получают то, что хотят, через доклад (спецпрокурора Роберта — ред.) Мюллера, они запрашивают налоги. Если они не получат желаемого с помощью налогов, они запросят что-то другое. Это никого не удивляет», — отметил Малвейни.

 Захарова 'отправила' Омеляна на танке штурмовать американскую Москву
Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным
Армия Хафтара продвигается к восточным районам Триполи
Главными проблемами спорта назвали трансгендеров и россиян
Назван продукт, защищающий от рака печени
В Бразилии рухнул длинный мост (видео)
В США обнаружили гигантского питона
Спорт
«Локо» спасает интригу. Но сам может лишиться титула «Зенит» еще не чемпион
Hi-Tech
До первого iPhone. Сколько сейчас стоят старые мобильники и где их достать Какими были смартфоны до 2007 года.
Авто
Аккумуляторы для автомобилей: заявлено о революционном прорыве Компания Innolith из Швейцарии собирается начать выпуск аккумуляторов нового поколения. Уже совсем скоро на рынок могут выйти электромобили с запасом хода более 1000 км!
Кино
Шестилетний сын Павла Прилучного стал актером Тимофей дебютировал в развлекательном шоу «Главная роль»
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Дочка Юлии Началовой появилась на публике впервые после похорон мамы Вера Алдонина поучаствовала в концерте
Леди
Фото Аллы Пугачевой с новой прической произвело фурор в сети В интернет попал снимок с репетиции Примадонны.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь