КНДР раскритиковала Южную Корею за размещение американских истребителей

Северокорейская сторона назвала враждебным актом принятие на вооружение истребителей-невидимок. По словам автора текста, это обострит военную напряженность в регионе.
В конце марта Южная Корея получила два американских истребителя F-35A, хотя дата их полного оперативного развертывания еще не определена. В общей сложности 10 истребителей F-35A, выпущенных американской оборонной фирмой Lockheed Martin, должны прибыть в Южную Корею к концу этого года. В 2014 году Сеул решил приобрести 40 F-35A для развертывания до 2021 года стоимостью 7,4 трлн вон ($6,5 млрд).
После того, как Северная Корея объявила о статусе ядерной державы, мировое сообщество стремится вынудить ее отказаться от такого оружия. Западные страны ввели санкции против КНДР. Лидер страны Ким Чен Ын два раза встречался с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить сделку о денуклеаризации. Переговоры завершились неудачей. При этом США и Южная Корея связаны договором, по которому США обеспечивают союзнику ядерный щит и вступают в войну в случае вооруженной агрессии на полуострове.