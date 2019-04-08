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03:11 (мск), источник: Интерфакс

КНДР раскритиковала Южную Корею за размещение американских истребителей

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Планы Сеула по развертыванию истребителей F-35A могут поставить под угрозу мирные настроения на Корейском полуострове, говорится в тексте северокорейского сайта Uriminzokkiri.

Северокорейская сторона назвала враждебным актом принятие на вооружение истребителей-невидимок. По словам автора текста, это обострит военную напряженность в регионе.

В конце марта Южная Корея получила два американских истребителя F-35A, хотя дата их полного оперативного развертывания еще не определена. В общей сложности 10 истребителей F-35A, выпущенных американской оборонной фирмой Lockheed Martin, должны прибыть в Южную Корею к концу этого года. В 2014 году Сеул решил приобрести 40 F-35A для развертывания до 2021 года стоимостью 7,4 трлн вон ($6,5 млрд).

После того, как Северная Корея объявила о статусе ядерной державы, мировое сообщество стремится вынудить ее отказаться от такого оружия. Западные страны ввели санкции против КНДР. Лидер страны Ким Чен Ын два раза встречался с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить сделку о денуклеаризации. Переговоры завершились неудачей. При этом США и Южная Корея связаны договором, по которому США обеспечивают союзнику ядерный щит и вступают в войну в случае вооруженной агрессии на полуострове.

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Дональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились.

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