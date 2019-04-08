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03:39 (мск), источник: BBC News Русская служба

Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен покидает свой пост

Дональд Трамп объявил, что министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен покидает свой пост. Она занимала эту должность с декабря 2017 года.

Источник: AFP 2019

Президент Трамп поблагодарил Нильсен в «Твиттере» за службу и написал, что она будет временно заменена комиссаром по таможенным и пограничным вопросам Кевином Макалинаном.

В США Нильсен жестко критиковали за защиту некоторых из наиболее спорных законов Трампа, касающихся охраны государственных границ страны.

Именно ее министерство отвечало за реализацию предложенного строительства пограничной стены и разделение семей мигрантов, и она стала лицом этих противоречивых мер.

В июне прошлого года протестующие освистали Нильсен, когда она ела в мексиканском ресторане в Вашингтоне.

Но она отмахнулась от демонстрации, написав в «Твиттере», что будет работать не покладая рук, чтобы исправить плохо работающую иммиграционную систему.

Говорят, что у нее были сложные отношения с Трампом, хотя публично она неизменно демонстрировала свою преданность президентской администрации.

В субботу Нильсен написала в «Твиттере», что чрезвычайно горда работой сотрудников пограничной службы, и похвалила их за человечность, проявленную при защите границы.

О том, что Нильсен покидает свой пост, стало известно на следующий день после того, как Дональд Трамп посетил границу с Мексикой.

Еще недавно он грозился закрыть этот пропускной пункт, но с тех пор отступил и пообещал дать Мексике год на то, чтобы она остановила практикующиеся здесь незаконный ввоз наркотиков и проникновение нелегальных мигрантов.

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Президент США настаивает, что ситуация на южной границе является кризисной, и объявил чрезвычайное положение в стране, минуя конгресс, чтобы обеспечить финансирование своего плана строительства пограничной стены.

Демократы опротестовали этот шаг и объявили чрезвычайное положение неконституционным.

Дональд Трамп впервые за два года президентства наложил вето на резолюцию конгресса США об отмене его указа о чрезвычайном положении.

Президенту пришлось использовать режим ЧП, чтобы выделить миллиарды долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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