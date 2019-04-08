Зеленский рассказал о способах прекратить войну в Донбассе

«Я думаю, мы не можем себе позволить какой-либо долгий процесс. Потому что каждый день мы начинаем утро с новостей, сколько наших ребят погибло на востоке. Мы понимаем, что каждый день — это жизнь, это человеческая судьба и трагедия для каждой человеческой семьи», — подчеркнул господин Зеленский (цитат по УНИАН).
Также кандидат уверен, что Киев должен возобновить «выплату пенсий жителям неподконтрольных территорий». По его словам, им нужно «не просто протягивать руку, обещать, а возобновить эти отношения». «Начать платить пенсии людям. Пенсии людям, которые живут там. Они такие же украинцы. Говорить им, что, ребята, вам просто запудрили мозг. Это все информационная война», — считает Владимир Зеленский.
Также господин Зеленский изъявил готовность вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. При этом он подчеркнул, что никогда не будет «жертвовать территорией и людьми». «Целостность Украины должна быть константой», — резюмировал кандидат в президенты.
Напомним, во второй тур выборов президента Украины прошли действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. В воскресенье ЦИК Украины официально огласил итоги президентских выборов, прошедших неделю назад, и тем самым дал старт подготовке второго тура. Господин Зеленский набрал чуть больше 30% голосов, а действующий президент почти 16%. Второй тур пройдет 21 апреля.
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