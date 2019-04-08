Большинство россиян сочли, что власти боятся критики в интернете

Противоположного мнения придерживаются 23% опрошенных.
Что касается отношения россиян к этим нововведениям, то 53% респондентов не одобряют закон о наказании за неуважение к госсимволам, а 33% — закон о «фейках».
Соответственно, закон о запрете фейковых новостей пользуется большим одобрением (55% опрошенных), чем закон о неуважении к госсимволам (39%).
Оба пакета законов вступили в силу с 29 марта. Закон о фейк-ньюс касается недостовереных новостей, которые создают угрозу для жизни и здоровья людей, могут привести к массовым беспорядкам или нарушить работу ключевых объектов жизнеобеспечения. Интернет-ресурсу, разместившему такую информацию, дается возможность самостоятельно удалить ее, иначе он будет заблокирован. На случай, если публикация фейковых новостей привела к негативным последствиям, предусмотрены штрафы от 30 тысяч рублей для физических до 1,5 млн рублей для юридических лиц.
Закон об оскорблении госсимволов также предусматривает блокировку сайтов с информацией, которая в неприличной форме выражает неуважение к обществу, государству, Конституции или органам власти РФ. Наказанием может стать штраф от 30 до 300 тысяч рублей и арест до 15 суток.