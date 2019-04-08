ЦИК Украины требует от Порошенко и Зеленского провести дебаты на телевидении

Согласно постановлению украинского ЦИКа, дебаты кандидатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны пройти в студии телеканала «Общественного телевидения». Госпожа Слипачук добавила, что в постановлении ЦИК указан конкретный адрес телестудии, куда должны приехать кандидаты, сообщает «РБК-Украина».
Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По его итогам шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко прошли во второй тур. Актер набрал чуть больше 30% голосов, его соперник — почти 16%.
Господин Порошенко выступил с инициативой провести дебаты в телеэфире. Владимир Зеленский сделал контрпредложение — отправиться на стадион. Дебаты должны состояться в спорткомплексе «Олимпийский» в Киеве 14 апреля.
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