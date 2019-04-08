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13:17 (мск), источник: BFM.ru

Глава Совета Европы заявил о риске потрясений из-за выхода России

По словам Ягланда, если Москва выйдет из организации, это станет неудачей для россиян, которые не смогут больше обращаться в Европейский суд.

Источник: Reuters

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд назвал события, которые «действительно могут потрясти Европу». ​Это Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы (Ruxit), рассказал он в интервью The Financial Times.

По словам Ягланда, если Москва выйдет из организации, это станет неудачей для 140 миллионов россиян, которые не смогут больше обращаться в Европейский суд для защиты своих прав.

Как заявил генсек Совета Европы, неспособность восстановить право голоса Москвы может привести к появлению новой «линии разлома» на континенте. «[В случае если Москва покинет совет], мы увидим другую Россию. У нас будет новая разделительная черта в Европе», — отметил Ягланд.

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Почему в Совете Европы заговорили о возвращении права голоса России? Об этом рассуждает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов: «Я сам встречался с Ягландом, он очень обеспокоен возможностью ухода России из Совета Европы, связывает начало ухода с процедурой выбора своего преемника. В начале лета будет проводиться голосование Парламентской ассамблеи Совета Европы, если Россия не будет к этому времени возвращена в Совет Европы, если не будут восстановлены права российской делегации, то, по всей видимости, она не сможет принять участие в выборе нового руководителя организации. По его мнению, это означает, что в этих условиях Москва начнет процедуру выхода, что будет иметь серьезные последствия для всех: и для России, и для Совета Европы. Наиболее очевидные последствия: финансовые аспекты, связанные с тем, что Россия в течение долгого времени была основным из доноров организации. Существует и политический аспект: Совет Европы имеет особый статус и особую легитимность именно благодаря тому, что это одна из небольшого числа общеевропейских организаций. Выход России создает нехороший прецедент, это будет первый такой случай, когда страна выходит из организации. Конечно, Ягланд как человек, болеющий за Совет Европы, пытается всеми силами этого избежать».

Совет Европы проголосовал за временное лишение России права голоса в парламентской ассамблее на фоне украинского кризиса. В 2017 году Москва в знак протеста перестала платить взносы в Совет Европы.

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