В Кремле прокомментировали встречу Яковенко с отравленным в Эймсбери Роули

Отравленный в Эймсбери британец Чарли Роули вместе с братом Мэттью 6 апреля встретились с Яковенко, чтобы обсудить ситуацию вокруг расследования двух громких происшествий. На встрече Роули заявил, что обеспокоен ухудшающимся здоровьем. Британец сказал, что знает о произошедшем с ним только со слов полиции. Роули также заявил, что хотел бы встретиться с Путиным для того, чтобы разобраться в случившемся с ним.
«Сначала нам нужно получить информацию от нашего посла в Великобритании Яковенко. Я думаю, что как только эта информация поступит, она будет рассмотрена. Но в целом нужно четко понимать, что Яковенко и является представителем президента в Великобритании, и фактически это и был опосредованный диалог с президентом. И мы более чем уверены, что Александр Яковенко предоставил этому господину все необходимые разъяснения», — сказал Песков, отвечая на вопрос, готов ли Путин принять Роули.
Он также отметил, что вопросы, которые могут появиться у британцев к официальному Лондону, «не нужно адресовывать ни Кремлю, ни к Путину, эти вопросы нужно напрямую спрашивать у официального Лондона».
Утром 4 июля прошлого года британская полиция сообщила о «серьезном инциденте» в городе Эймсбери, где два человека «оказались под воздействием неизвестного вещества» и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде сообщили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери и была кремирована 30 июля. Второй пострадавший, 45-летний Чарли Роули, 20 июля был выписан из больницы.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.