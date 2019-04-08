В Кремле сообщили о готовности Путина к диалогу в связи с заявлением Зеленского
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин был и остается сторонником диалога для урегулирования любых проблем, заявил в понедельник журналистам
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин был и остается сторонником диалога для урегулирования любых проблем, заявил в понедельник журналистам
«Путин открыт для диалога, но за исключением тех ситуаций, когда пытаются этот диалог обрамить различными провокациями, пытаются “разукрасить” диверсиями. В этом случае реакция Путина весьма четкая, недвусмысленная и решительная», — сказал Песков.
Так он прокомментировал высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о готовности к контактам с Путиным для решения кризиса в Донбассе.
Песков подчеркнул, что Путин был сторонником серьезного диалога с самого начала развития событий в Донбассе.
Кроме того, Путин неоднократно говорил, что для урегулирования конфликта на Донбассе
все-такиглавное — это не диалог с Москвой, поскольку Москва не является участницей этого конфликта. Это внутриукраинский конфликт, и решить его могут сами украинцы, если они будут говорить друг с другом.
На вопрос украинского журналиста, означает ли это, что контакты по этому вопросу после выборов на Украине президентами двух стран проводиться не будут, Песков ответил: «Нет, вовсе не значит».
Кандидат в президенты Украины Зеленский 7 апреля заявил, что он готов вести переговоры с Путиным, но подчеркнул, что при этом не может идти речи о жертвовании территориями или людьми. Зеленский сказал, что следует начать серьезную «информационную войну», в которой Украина должна быть победителем. Он не уточнил способы ведения этой войны.
Владимир Зеленский занял первое место в первом туре выборов президента Украины. Вместе с ним во второй тур вышел действующий президент Петр Порошенко. Оба кандидата договорились провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
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