Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
За шашлыки на даче будут штрафовать на 5 тысяч
Названа дата, до которой продержатся текущие цены на топливо
Россиянка оставила ребенка с малознакомым человеком ради гостей
Как изменились звезды «Моей прекрасной няни» за 15 лет
Как выглядит 9-комнатная квартира на острове в Москве
Только без рукКто и зачем оторвал руки статуе Венеры Милосской?
Родившая в 11 лет Валя Исаева стала мамой в третий раз
На 61 году жизни скончался актёр Васильев
Как изменились звезды «Моей прекрасной няни» за 15 лет
«Умер. Кончилось кино». 20 бессмертных цитат из фильмов Данелии
Предатели страны? Как легендарные чемпионы бежали из СССР
Футболист завершил карьеру, инсценировав похищение
Вызов принят: как я впервые пошла в тренажерный зал
«Иногда жулики со мной флиртуют»: история следовательницы
Простой математический трюк поразил соцсети
30 фото, которые раньше были невозможны
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
11Буйство красок: как в Индии встречают весну
24Дмитрий Медведев посетил офис Mail.Ru
13:57 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле сообщили о готовности Путина к диалогу в связи с заявлением Зеленского

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин был и остается сторонником диалога для урегулирования любых проблем, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Путин открыт для диалога, но за исключением тех ситуаций, когда пытаются этот диалог обрамить различными провокациями, пытаются “разукрасить” диверсиями. В этом случае реакция Путина весьма четкая, недвусмысленная и решительная», — сказал Песков.

Так он прокомментировал высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о готовности к контактам с Путиным для решения кризиса в Донбассе.

Песков подчеркнул, что Путин был сторонником серьезного диалога с самого начала развития событий в Донбассе.

Кроме того, Путин неоднократно говорил, что для урегулирования конфликта на Донбассе все-таки главное — это не диалог с Москвой, поскольку Москва не является участницей этого конфликта. Это внутриукраинский конфликт, и решить его могут сами украинцы, если они будут говорить друг с другом.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ
Новость
Почему Зеленскому удалось победить и как действовать Кремлю

На вопрос украинского журналиста, означает ли это, что контакты по этому вопросу после выборов на Украине президентами двух стран проводиться не будут, Песков ответил: «Нет, вовсе не значит».

Кандидат в президенты Украины Зеленский 7 апреля заявил, что он готов вести переговоры с Путиным, но подчеркнул, что при этом не может идти речи о жертвовании территориями или людьми. Зеленский сказал, что следует начать серьезную «информационную войну», в которой Украина должна быть победителем. Он не уточнил способы ведения этой войны.

Владимир Зеленский занял первое место в первом туре выборов президента Украины. Вместе с ним во второй тур вышел действующий президент Петр Порошенко. Оба кандидата договорились провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Выборы на Украине
11:01 (мск)ЦИК Украины требует от Порошенко и Зеленского провести дебаты на телевидении
7 апреляЗеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным
7 апреляПорошенко пообещал ждать Зеленского на стадионе 14 апреля
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Путин готов к диалогу с Зеленским
Во время загрузки произошла ошибка.
13:42 (мск)© Ньюстюб
В Сбербанке произошел сбой в работе банкоматов и онлайн-банка
Одесский губернатор отказался подчиниться Порошенко и уволиться
Синоптики рассказали, какой будет погода летом 2019 года
Как выглядят самые опасные острова в мире (фото)
Кремлевский повар рассказал о любимых супах Путина и Медведева
Российских школьников решили разгрузить
Спорт
СМИ: Клуб НХЛ подпишет контракты с двумя россиянами Вратарь петербургского СКА Игорь Шестеркин и форвард челябинского «Трактора» Виталий Кравцов в следующем сезоне могут стать игроками «Нью-Йорк Рейнджерс»
Hi-Tech
До первого iPhone. Сколько сейчас стоят старые мобильники и где их достать Какими были смартфоны до 2007 года.
Авто
«Cамая дешёвая иномарка» выходит из «экспортной комы» Марка Ravon возобновила экспортную программу: поставки машин из Узбекистана уже ведутся казахстанским и белорусским дилерам
Кино
Дочь Киркорова, Кожевникова с сыном и другие на премьере Звезды поддержали выход в прокат семейного фэнтези «Домовой» о неожиданном знакомстве, которое ждет обычную московскую семью
Недвижимость
15 фото до и после уборки на улице
Прогулка по Ставрополю: мистические места и их обитатели
В Москве нашли самую дорогую квартиру
Названа главная опасность для жилья россиян
Дети
51-летняя Яна Поплавская не хочет рожать от молодого возлюбленного От предыдущих отношений у актрисы есть два взрослых сына
Леди
Виторган-старший раскрыл свое отношение к Ксении Собчак Известный актер поделился своим мнением насчет экс-невестки.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь