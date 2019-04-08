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15:10 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ливия: число погибших выросло до 32, призывы ООН проигнорировали

В Ливии потери правительственных сил в результате столкновений выросли до 32 человек, сообщает правительство страны. В воскресенье Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН с призывом к войскам мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара остановить начатое на прошлой неделе наступление на Триполи.

Источник: GETTY IMAGES

По информации признанного ООН правительства Ливии, в результате наступления войск Хафтара на Триполи погибли 32 человека, еще 50 ранены. Силы Хафтара ранее заявляли о потере 14 бойцов.

Несмотря на призывы ООН, столкновения продолжаются — в воскресенье организация призвала к двухчасовому прекращению огня, но призыв проигнорировали.

Подконтрольная Хафтару Ливийская национальная армия атаковала Триполи на юге и на западе. Проправительственные войска в субботу, как сообщается, нанесли многочисленные авиаудары в 50 километрах к югу от Триполи.

В воскресенье бои возобновились возле недействующего аэропорта Триполи, который был одной из основных целей повстанцев Хафтара. В воскресенье его армия впервые нанесла авиаудар.

С тех пор как свергли Муаммара Каддафи, Ливия стала более фрагментированной. В стране действуют несколько военизированных группировок | Источник: GETTY IMAGES

Россия в воскресенье заблокировала в Совете Безопасности ООН предложенную Британией резолюцию с призывом остановить наступление, сообщает агентство Франс пресс.

«Спаситель Ливии»

Знакомый с Хафтаром британский дипломат, бывший посол Британии в Ливии Питер Миллетт считает, что призывы ООН вряд ли к чему-то приведут.

«Я встречался с ним в Бенгази. Он не привлекал к себе внимания, был тихим. Но он всегда настаивал, что военное решение должно быть приоритетным. Сначала должно быть военное решение, а потом уже придет и политическое. Я говорил ему, что нужны оба варианта — и военный, и политический. Но мне кажется, он никогда не понимал политических процессов и политического примирения», — рассказывает Миллетт в беседе с Би-би-си.

Он считает себя спасителем Ливии. Как старый президент Египта Насер видел себя «спасителем арабского мира». В каком-то похожем свете видит себя и Халифа Хафтар — великим арабским лидером, который спасет свою страну.
Питер Миллетт
экс-посол Британии в Ливии
Мятежный фельдмаршал Халифа Хафтар не остановится из-за призывов ООН, считает британский дипломат | Источник: AFP

Однако Миллетт полагает, что Хафтар-политик вряд ли объединит страну.

«С ним связано слишком много противоречий. У него хороший контроль над востоком, он недавно захватил юг. Но в Триполи и пригородах очень многие будут против него. Также город Мисрата — его жители, которые сражались с ИГ [экстремистская организация, запрещенная в ряде стран, включая Россию — Би-би-си] в Сирте, мне кажется, тоже будут бороться с Хафтаром, чтобы он не взял Триполи под контроль», — считает дипломат.

Миллет говорит, что Хафтар демонстративно не обращает внимания на призывы ООН.

«Он “показал нос” Организации Объединенных Наций. Он начал наступление, когда [генеральный секретарь ООН] Антониу Гутерреш находился в Триполи. Гутерреш отправился в Бенгази, чтобы с ним встретиться, и Хафтар сказал ему: “Я не прекращу свою военную кампанию”. И это за неделю до назначенной общенациональной конференции, которая должна была уладить противоречия в Ливии и подготовить страну к выборам», — возмущается дипломат.

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Эвакуация

В воскресенье Африканское командование Вооруженных сил США (АФРИКОМ) объявило о решении передислоцировать свой контингент в Ливии из-за обострения ситуации.

Другие страны и организации также готовятся к эвакуации своего персонала.

«Ситуация в плане безопасности на местах в Ливии становится все более сложной и непредсказуемой», — пояснил решение командующий АФРИКОМ Томас Уалдхаузер. Подробностей о перемещении военных нет.

ООН также готовится оставить в Ливии только сотрудников, чье присутствие на месте жизненно необходимо. Индия эвакуирует миротворцев в Тунис.

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Итальянская нефтегазовая компания Eni также решила эвакуировать своих итальянских сотрудников из страны.

Позиция Москвы

Москва заявила, что не следует в одностороннем порядке назначать виновных, а ливийцы должны сами определять свою судьбу.

«Причина ливийского кризиса заключается в том, что сделали натовцы с этой страной в 2011 году. Именно с тех пор она превратилась в разрушенное государство, давайте называть вещи своими именами, и в черную дыру, через которую идут на юг террористы, незаконная контрабанда оружия, а на север — потоки нелегальных мигрантов», — заявил в субботу в Египте министр иностранных дел России Сергей Лавров (цитата по РИА Новости).

Его египетский коллега Самех Шукри сказал, что проблемы Ливии не могут быть решены военными средствами.

И Россия, и Египет ранее оказали поддержку генералу Хафтару.

Справка
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Халифа Хафтар попросил помощи у России и двинул войска на Триполи.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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