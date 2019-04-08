Одесский губернатор отказался уйти в отставку вопреки указу президента

«Глава Одесской ОГА перед вами, он никаких заявлений об увольнении не писал и не планирует. Сегодня, пару часов назад, на сайте президента Украины появился указ о моем отстранении от должности. Очень странный документ, который, по моему убеждению и убеждению юристов, — не имеет ничего общего с законодательством Украины», — заявил Степанов.
По его мнению, Порошенко вышел за пределы полномочий президента, определенных Конституцией.
Как сообщает местная газета «Думская», Степанов рассказал, что во время последнего своего визита в Одессу в прошлую пятницу Порошенко предложил ему написать заявление по собственному желанию, но он отказался.
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