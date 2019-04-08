Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
За шашлыки на даче будут штрафовать на 5 тысяч
Дорогу засыпало карамелью после аварии (видео)
«50 – это новые 40» : что говорит наука о поздних родах
Как изменились звезды «Моей прекрасной няни» за 15 лет
15 фото до и после уборки на улице
В России увеличились социальные пенсии Правительство России увеличило размер социальных пенсий
Родившая в 11 лет Валя Исаева стала мамой в третий раз
На 61 году жизни скончался актёр Васильев
Ученые призывают отказаться от яиц
Что будет, если съесть хлеб с плесенью?
Предатели страны? Как легендарные чемпионы бежали из СССР
Футболист завершил карьеру, инсценировав похищение
«Она мой наркотик»: Цекало рассказал о любви к молодой жене
Звезда «Универа» развелся с женой
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
11Буйство красок: как в Индии встречают весну
24Дмитрий Медведев посетил офис Mail.Ru
14:41 (мск), источник: Интерфакс

Одесский губернатор отказался уйти в отставку вопреки указу президента

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Глава Одесской областной госадминистрации (ОГА) Максим Степанов в понедельник заявил, что отказывается покинуть свой пост, несмотря на указ президента Украины о его отстранении.

Источник: Одесская областная государственная администрация

«Глава Одесской ОГА перед вами, он никаких заявлений об увольнении не писал и не планирует. Сегодня, пару часов назад, на сайте президента Украины появился указ о моем отстранении от должности. Очень странный документ, который, по моему убеждению и убеждению юристов, — не имеет ничего общего с законодательством Украины», — заявил Степанов.

По его мнению, Порошенко вышел за пределы полномочий президента, определенных Конституцией.

Как сообщает местная газета «Думская», Степанов рассказал, что во время последнего своего визита в Одессу в прошлую пятницу Порошенко предложил ему написать заявление по собственному желанию, но он отказался.

Выборы на Украине
11:01 (мск)ЦИК Украины требует от Порошенко и Зеленского провести дебаты на телевидении
7 апреляЗеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным
7 апреляПорошенко пообещал ждать Зеленского на стадионе 14 апреля
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
В Кремле назвали условия для переговоров с Украиной
В Сбербанке произошел сбой в работе банкоматов и онлайн-банка
Синоптики рассказали, какой будет погода летом 2019 года
Как выглядят самые опасные острова в мире (фото)
Кремлевский повар рассказал о любимых супах Путина и Медведева
Российских школьников решили разгрузить
Спорт
СМИ: Клуб НХЛ подпишет контракты с двумя россиянами Вратарь петербургского СКА Игорь Шестеркин и форвард челябинского «Трактора» Виталий Кравцов в следующем сезоне могут стать игроками «Нью-Йорк Рейнджерс»
Hi-Tech
До первого iPhone. Сколько сейчас стоят старые мобильники и где их достать Какими были смартфоны до 2007 года.
Авто
«Cамая дешёвая иномарка» выходит из «экспортной комы» Марка Ravon возобновила экспортную программу: поставки машин из Узбекистана уже ведутся казахстанским и белорусским дилерам
Кино
Дочь Киркорова, Кожевникова с сыном и другие на премьере Звезды поддержали выход в прокат семейного фэнтези «Домовой» о неожиданном знакомстве, которое ждет обычную московскую семью
Недвижимость
Почему мы не любим убираться дома. И как с этим справиться
15 фото до и после уборки на улице
Самый высокий небоскреб в Западной Европе построят в датском городке
У Деда Мороза будет новый дом
Дети
51-летняя Яна Поплавская не хочет рожать от молодого возлюбленного От предыдущих отношений у актрисы есть два взрослых сына
Леди
Виторган-старший раскрыл свое отношение к Ксении Собчак Известный актер поделился своим мнением насчет экс-невестки.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь