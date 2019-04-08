Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить охрану кандидата
Штаб Владимира Зеленского обратился в МВД Украины с просьбой обеспечить охрану кандидата в президенты. Об этом заявил советник главы МВД Иван Варченко, передает «Укринформ».
Штаб Владимира Зеленского обратился в МВД Украины с просьбой обеспечить охрану кандидата в президенты. Об этом заявил советник главы МВД Иван Варченко, передает «Укринформ».
«До первого тура, в период агитации, мы осуществляли охрану девяти кандидатов в президенты. Сейчас по поводу такой охраны обратился штаб кандидата в президенты Зеленского», — заявил Варченко.
31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По итогам обработки 100% протоколов Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, действующий президент Петр Порошенко — 15,95%. Второй тур запланирован на 21 апреля.