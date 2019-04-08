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15:58 (мск), источник: RNS

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить охрану кандидата

Штаб Владимира Зеленского обратился в МВД Украины с просьбой обеспечить охрану кандидата в президенты. Об этом заявил советник главы МВД Иван Варченко, передает «Укринформ».

Источник: Reuters

«До первого тура, в период агитации, мы осуществляли охрану девяти кандидатов в президенты. Сейчас по поводу такой охраны обратился штаб кандидата в президенты Зеленского», — заявил Варченко.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По итогам обработки 100% протоколов Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, действующий президент Петр Порошенко — 15,95%. Второй тур запланирован на 21 апреля.

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