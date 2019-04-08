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17:39 (мск), источник: Коммерсантъ

В реестр коррупционеров попали более тысячи чиновников

В публичный реестр коррупционеров занесены уже более 1 тыс. российских чиновников, которые были уволены в связи с утратой доверия.

Источник: РИА "Новости"

Портал заработал в марте 2018 года.

«Сейчас на сайте этот реестр лежит в открытом доступе. Там более тысячи записей. Одна запись — это один человек, один факт увольнения в связи с утратой доверия», — рассказала на пресс-конференции заместитель директора департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России Ирина Попова (цитата по ТАСС).

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Как уточнила чиновница, информация о об увольнении госслужащих будет храниться в реестре в течение пяти лет.

Закон о создании реестра коррупционеров был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2017 года, а 1 января 2018 года вступил в силу. Исключения из списка можно добиться через суд, но лишь в случае отмены акта об увольнении за коррупцию.

Ранее «Единая Россия» выступила с инициативой о конфискации средств коррупционеров в Пенсионный фонд России (ПФР). Законопроект внесли в Госдуму в пакете с поправками к пенсионной реформе.

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