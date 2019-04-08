В реестр коррупционеров попали более тысячи чиновников
В публичный реестр коррупционеров занесены уже более 1 тыс. российских чиновников, которые были уволены в связи с утратой доверия.
В публичный реестр коррупционеров занесены уже более 1 тыс. российских чиновников, которые были уволены в связи с утратой доверия.
Портал заработал в марте 2018 года.
«Сейчас на сайте этот реестр лежит в открытом доступе. Там более тысячи записей. Одна запись — это один человек, один факт увольнения в связи с утратой доверия», — рассказала на
Как уточнила чиновница, информация о об увольнении госслужащих будет храниться в реестре в течение пяти лет.
Закон о создании реестра коррупционеров был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2017 года, а 1 января 2018 года вступил в силу. Исключения из списка можно добиться через суд, но лишь в случае отмены акта об увольнении за коррупцию.
Ранее «Единая Россия» выступила с инициативой о конфискации средств коррупционеров в Пенсионный фонд России (ПФР). Законопроект внесли в Госдуму в пакете с поправками к пенсионной реформе.