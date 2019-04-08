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21:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин рассказал о разногласиях с Турцией из-за цен на газ

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал, что «Газпром» и Турция не могут найти компромисс по вопросу цен на газ.

Источник: AFP 2019

«Что касается энергоносителей — они формируются рыночным способом. Таковы цены на рынке, они не назначаются “Газпромом” в директивном порядке. И здесь есть вопросы, есть проблемы. Наши турецкие друзья настаивают на одних формулах, по коммерческим соображениям, “Газпром” предлагает другие решения», — сказал господин Путин.

Он уточнил, что Москва будет искать решение этой проблемы, так как дорожит турецким рынком и отношениями с «турецкими партнерами и друзьями».

«Я хочу сказать самое главное в этой части. Дело даже не столько в ценах, хотя это очень важные параметры. Дело в стабильности поставок российского газа. У Турции много контрактов в области поставки газа, далеко не все выполняют свои контрактные обязательства. А Россия стабильно выполняет», — добавил российский президент.

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