Путин рассказал о разногласиях с Турцией из-за цен на газ
Президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал, что «Газпром» и Турция не могут найти компромисс по вопросу цен на газ.
Президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал, что «Газпром» и Турция не могут найти компромисс по вопросу цен на газ.
«Что касается энергоносителей — они формируются рыночным способом. Таковы цены на рынке, они не назначаются “Газпромом” в директивном порядке. И здесь есть вопросы, есть проблемы. Наши турецкие друзья настаивают на одних формулах, по коммерческим соображениям, “Газпром” предлагает другие решения», — сказал господин Путин.
«Я хочу сказать самое главное в этой части. Дело даже не столько в ценах, хотя это очень важные параметры. Дело в стабильности поставок российского газа. У Турции много контрактов в области поставки газа, далеко не все выполняют свои контрактные обязательства. А Россия стабильно выполняет», — добавил российский президент.