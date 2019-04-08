Аэропорт в Триполи эвакуировал самолеты после атаки армии Хафтара

«Сейчас завершилась эвакуация всех самолетов с территории международного аэропорта Митига», — заявили в пресс-службе. Куда были перебазированы воздушные суда, не уточняется. В администрации отметили, что надеются возобновить работу аэропорта в ближайшее время.
Удар по военному аэродрому Митига, выполняющему функции международного аэропорта с 2014 года, нанесли в понедельник ВВС Ливийской национальной армии. В результате воздушная гавань прекратила работу и эвакуировала пассажиров и персонал.
Обстрел гражданского объекта осудил спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе, назвав его грубым нарушением международного права. Как пояснил официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари, целью операции были боевые самолеты Правительства национального согласия (ПНС).
В 2011 году в ходе гражданской войны лидер ливийской революции Муаммар Каддафи был убит повстанцами, что привело к разрушительным последствиям для страны как в политическом, так и экономическом плане.
В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Сарадж в свою очередь отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне.