Путин впервые высказался о признании Трампом Голанских высот частью Израиля
Президент России Владимир Путин ответил на решение США признать Голанские высоты частью Израиля. Он высказался по этому поводу на
Президент России Владимир Путин ответил на решение США признать Голанские высоты частью Израиля. Он высказался по этому поводу на
«Что касается признания Голанских высот частью Израиля, то позицию России вы знаете. Она изложена в заявлении МИД России. Это решение [США] противоречит соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН», — заявил глава государства.
4 апреля в Сирии отметили, что не исключают военного варианта решения проблемы оккупированных Голанских высот.
США объявили о признании этой территории израильской 25 марта. Против такого решения высказались Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия.
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН 497 тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.