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8 апреля, источник: ТАСС

Порошенко объявил себя русскоязычным человеком

КИЕВ, 8 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что является русскоязычным человеком. Чтобы подтвердить свои слова, он выразил готовность написать диктант или сочинение.

Источник: Reuters

«Вот послание для жителей востока Украины. Первая позиция: мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке. Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке», — заявил в понедельник в эфире телеканала ICTV, переходя в своем выступлении с украинского на русский.

При этом Порошенко призвал граждан выучить украинский язык, указав, что после этого у них «все будет хорошо».

Он также заявил, что уважает и другие языки и владеет несколькими иностранными. «Гражданину Украины надо создать комфортные условия и не ущемлять в праве общаться в быту, в школе, в образовании на том языке, который ему удобнее», — утверждал глава государства.

Президент Украины Петр Порошенко 25 сентября 2017 года утвердил поправки в закон «Об образовании», которые предусматривают, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на «языках национальных меньшинств» останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке. Протест в связи с этими действиями выразили Румыния, Болгария, Венгрия, Греция, Молдавия, Польша, Россия и другие страны.

Кроме того, в ноябре прошлого года вступил в силу закон об ужесточении квот, которые устанавливают обязательную минимальную долю песен и информационных передач на украинском языке в радиоэфире. Правила предусматривают, что теперь она должна составлять не менее 35% и не менее 60% соответственно.

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