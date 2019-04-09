Президент Украины извинился за предвыборный лозунг «или Порошенко, или Путин»
Президент Украины Петр Порошенко признал, что в его кампании в первом туре выборов главы государства, возможно, «были допущены ошибки».
Президент Украины Петр Порошенко признал, что в его кампании в первом туре выборов главы государства, возможно, «были допущены ошибки».
Лозунг «или Порошенко, или Путин», под которым проходила его агитация, он счел неудачным и попросил прощения у тех, кто понял его неправильно, передает ТАСС.
«Я не обвиняю Зеленского в том, что он агент Путина. Это точно не так, — ответил он в эфире телеканала ICTV на вопрос об авторстве лозунга “или Порошенко, или Путин”. — И, если
В воскресенье ЦИК Украины подвел официальные итоги первого тура выборов. Кандидат в президенты от парии «Слуга народа» Владимир Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, Порошенко — 15,95%. Второй тур голосования назначен на 21 апреля.