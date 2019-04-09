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00:39 (мск), источник: BFM.ru

Президент Украины извинился за предвыборный лозунг «или Порошенко, или Путин»

Президент Украины Петр Порошенко признал, что в его кампании в первом туре выборов главы государства, возможно, «были допущены ошибки».

Источник: Reuters

Лозунг «или Порошенко, или Путин», под которым проходила его агитация, он счел неудачным и попросил прощения у тех, кто понял его неправильно, передает ТАСС.

«Я не обвиняю Зеленского в том, что он агент Путина. Это точно не так, — ответил он в эфире телеканала ICTV на вопрос об авторстве лозунга “или Порошенко, или Путин”. — И, если кто-то это понял так, я извиняюсь».

В воскресенье ЦИК Украины подвел официальные итоги первого тура выборов. Кандидат в президенты от парии «Слуга народа» Владимир Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, Порошенко — 15,95%. Второй тур голосования назначен на 21 апреля.

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