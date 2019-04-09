Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Ливии

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении генсека.
«Генеральный секретарь глубоко осуждает военную эскалацию и продолжающиеся столкновения внутри и в окрестностях Триполи, включая воздушную атаку, совершенную сегодня ЛНА по аэропорту в Митиге, — говорится в обращении. — Генеральный секретарь призывает к немедленному прекращению военной операции для деэскалации ситуации и предотвращения полномасштабного конфликта».
Гутерриш также подчеркнул, что «его спецпредставитель в Ливии сохраняет готовность способствовать диалогу» между сторонами.
По данным агентства Associated Press, число погибших во время столкновений в Триполи между войсками Хафтара и Правительства национального согласия (ПНС), признанного международным сообществом, возросло до 51.
Ранее в понедельник истребитель ВВС ЛНА нанес удар по военному аэродрому Митига, выполняющему функции международного аэропорта с 2014 года.