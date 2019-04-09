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03:27 (мск), источник: ТАСС

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Ливии

ООН, 9 апреля. /ТАСС/. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил авиаудары Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара в Триполи и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

Источник: AFP 2019

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении генсека.

«Генеральный секретарь глубоко осуждает военную эскалацию и продолжающиеся столкновения внутри и в окрестностях Триполи, включая воздушную атаку, совершенную сегодня ЛНА по аэропорту в Митиге, — говорится в обращении. — Генеральный секретарь призывает к немедленному прекращению военной операции для деэскалации ситуации и предотвращения полномасштабного конфликта».

Гутерриш также подчеркнул, что «его спецпредставитель в Ливии сохраняет готовность способствовать диалогу» между сторонами.

По данным агентства Associated Press, число погибших во время столкновений в Триполи между войсками Хафтара и Правительства национального согласия (ПНС), признанного международным сообществом, возросло до 51.

Ранее в понедельник истребитель ВВС ЛНА нанес удар по военному аэродрому Митига, выполняющему функции международного аэропорта с 2014 года.

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