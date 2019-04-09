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07:46 (мск), источник: Lenta.Ru

США предостерегли Египет от закупки российских Су-35

Белый дом предупредил Египет о возможных санкциях, если Каир закупит российские военные самолеты Су-35. Об этом представитель администрации США сообщил журналистам на брифинге, передает во вторник, 9 апреля, ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, Вашингтон уже столкнулся с такой же ситуацией с Китаем, Индией и Турцией. Чиновник пояснил, что в США действует CAATSA (закон о противодействии противникам Америки через санкции). Документ предусматривает ответные меры для тех стран, которые заключают сделки с российскими секторами обороны или разведки.

Представитель Белого дома подчеркнул, что если государства хотят сохранить и расширить отношения с Вашингтоном, то им следует внимательнее отнестись к этому закону.

Во вторник президент США Дональд Трамп встретится с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси. Они обсудят конфликты на Ближнем Востоке, вопросы безопасности, экономические реформы и права человека в Египте, рассказал чиновник.

В конце марта глава «Рособоронэкспорта» Сергей Корнев заявил, что Россия и Египет не подписывали контракт на поставку многофункциональных истребителей Су-35. В то же время отмечалось, что Москва готова поставить вооружение Каиру.

За несколько дней до этого о таком контракте сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Су-35 — многофункциональный истребитель поколения 4++. Последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, которая стала основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций. Самолет закупается ВВС России, а также в версии Су-35СК продан в Китай (24 самолета, первые переданы в декабре 2016 года). Кроме того, контракт на поставки подписан с Индонезией.

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